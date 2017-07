A HIV-fertőzöttség gyógyításában is hasznosíthatják a rákkutatásban elért áttöréseket

A szervezet természetes védekezőképessége nehezen birkózik meg a HIV-fertőzéssel és a rákkal. Az immunterápia gyors fejlődésének köszönhetően azonban a végstádiumú rákbetegek egy részénél mára teljes regressziót – a korábban látott daganatos gócok teljes eltűnését – érték el. A tudósok most azt remélik, hogy hasonló módszerrel a HIV-fertőzötteket is meg lehet gyógyítani – írta a BBC News.

A HIV vírussal diagnosztizált embereknek napi szintű antiretrovirális kezelésre van szükségük, ami segít kordában tartani a fertőzést és esélyt ad a páciensnek egy hosszú és viszonylag egészséges életre. A kezelés elmaradása esetén a HIV elpusztíthatja az immunrendszert, ami a szerzett immunhiányos tünetegyüttes, az AIDS kialakulásához vezet.

Jelenleg azért nincsen gyógymód az emberi immunhiány vírus (HIV) legyőzésére, mert a gyógyszerek és az immunrendszer nem képes felismerni a bizonyos sejtekben lévő alvó HIV-vírust.

A ráknak is megvannak a maga “trükkjei” az immunrendszer támadásának visszaverésére, a legújabb immunterápiás gyógyszerek – immunmoduláló antitestek -, azonban lehetővé teszik az immunrendszer számára, hogy folytassa a harcot, az eredmények pedig lenyűgözőek.

Egy teszt során a melanómával – a bőrrák legsúlyosabb típusával – küzdő végstádiumú páciensek egyötödénél mutattak ki teljes regressziót az immunterápiát követően.

Az ausztráliai Doherty Intézet igazgatója, Sharon Lewin szerint a legújabb immunterápiás gyógyszerek képesek lehetnek új erőt adni a HIV elleni küzdelemben kimerült immunrendszernek is. A kutató, aki már laboratóriumi teszteket is végzett a témában elmondta, egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy az immunrendszer felpezsdítése mellett az immunterápiás gyógyszerek a rejtekhelyeken alvó HIV vírust is képesek felébreszteni.

“Mi pedig pontosan azt akarjuk, hogy a vírus felébredjen, mert az antiretrovirális kezelés minden ébren lévő vírussal végez” – mondta Lewin.

A kecsegtető lehetőségek ellenére azonban fontos figyelembe venni, hogy a rák- és a HIV-kezelésben rejlő kihívások nagyon különbözőek. Rák esetében az immunrendszer képes felismerni ugyan a fenyegetést, de nem elég erős ahhoz, hogy bármit is tegyen ellene, az alvó HIV-vírust viszont egyáltalán nem képes felismerni.

– MTI –

