A hivatása a hobbija

Gábor, igazi tűzoltó, aki minden szabadidejét is a szakterületnek szenteli, ha nem itthon, akkor külföldön keresi meg a bajtársakat. Számtalan helyről gyűjtött tűzoltósisakokat, amelyeket kiállítás formájában hamarosan a nagyközönség számára is bemutat. Egyébként már a bölcsődébe is a nyíregyházi tűzoltóság szomszédságába járt, hiszen édesapja is tűzoltó. 2011. szeptember elsején szerelt fel és még egy hónapot dolgozhatott édesapjával, aki ezt követően nyugdíjba vonult.

A család legfiatalabb gyermeke a tűzoltók között nőtt fel és számára, ahogy ő fogalmaz hobbija, a hivatása.

Számos helyen, így Ausztriában, Svájcban és Lengyelországban, legutóbb, pedig Dániában szakmai úton is gazdagodott tapasztalatokkal, de sportolóként is több elismeréssel büszkélkedhet, így a lépcsőfutás területén gyűjtött be serlegeket.

Gábor a tanulmányairól szólva elmondta: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemén előbb védelmi igazgatási vezető szakon, majd egy átképző keretében tűzvédelmi szervező végzettséget szerzett.

Az idei esztendő pedig kiemelkedő az életében, miután az első szakmai elismerést zsebelhette be, miután a sorrendben tizenhetedik Dr. Balogh Imre Emlékpályázaton, a multifunkciós heveder hazai alkalmazásának lehetőségeiről szóló tanulmánya a legjobb helyezést érte el.

„Egy újabb svájci bicska az állomány zsebében”- röviden csak így jellemezte a megálmodott, többfunkciós eszközt Dombrády Gábor, aki röviden elmondta, hogy a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egyik előadásán, ahol érintették a területet, ekkor határozta el, hogy jobban beleássa magát a témába. Összességében, olyan eszközt álmodott meg, amely biztosítani tudja a tűzoltók számára, hogy a mindenre használható kellék képes legyen, akár a beavatkozó állomány mentésére is egy-egy helyzetben. A kreativitásra épülő pályázat aranygyűrűt ért, a fiatal főhadnagy éppen szolgálatban volt, amikor értesítették, hogy az ő pályamunkáját találta legérdekesebbnek a zsűri.

