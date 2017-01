A hivatást választók kara

– Életet akarok menteni, másokon segíteni! – jelenti ki határozottan Laskai Ivett, aki a csoporttársával, Dibáczi Eszterrel a mentőtisztképzés rejtelmeibe avatta be csütörtökön mindazokat, akik ellátogattak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának nyílt napjára. Mielőtt rácsodálkoznánk, hogy két törékeny lány áll a még el nem keresztelt, de az újraélesztés mozdulatainak elsajátításához szükséges „félember” mellett, a 3. évfolyamos mentőtiszthallgatók eloszlatnak egy tévhitet: már nem férfias szakma az övék, a leendő mentőtisztek 90 százaléka lány.

– Gyönyörű, nehéz hivatás a miénk, nagyon várjuk a következő félévet – teszi hozzá Eszter. – Akkor több lesz a gyakorlat. A vonulás a lényeg, a helyszínen úgy stabilizálni a beteg állapotát, hogy kórházba szállítható legyen. Ez adja a szakma rangját, mert ez egy összetett, komoly szaktudást igénylő terület – folytatják a lányok. A leendő hallgatóknak is ugyanezzel a lelkesedéssel mesélnek a karról, a jövőről, hiszen mentőtisztekre mindig szükség lesz.

A Minya testvéreket győzködni sem kell, mert Letícia és Petronella is pontosan tudja, itt és ezt akarják tanulni. Letícia az idén érettségizik, húga csak jövőre, ám már most mindent tudni és látni szeretett volna az intézményről, a képzésről.

– Vöröskeresztes szakkörre is jártunk, így a szüleinket nem lepte meg a döntésünk. Azt mondták, valósítsuk meg az álmainkat, s ha ez az, akkor ezt – teszik hozzá a lányok, majd a bábu mellkasát nyomják, számolnak, jön a befújás. Ők már döntöttek.

Belső indíttatás, elhivatottság

– A többiek szigorlatoznak, én már túl vagyok rajta – magyarázza Morauszki Tibor, miért ő ül az ápoló szak asztala mögött. Nem, már semmin sem lepődünk meg.

– Hivatást kerestem, nem pályát, és nem is a pénz motivált, amikor döntöttem – magyarázza a harmadéves hallgató, aki vallja, segíteni, a gyógyító munkában részt venni jó érzés, s mivel az édesanyja is diplomás ápoló, viszonylag hamar eldőlt, ő is ennek szenteli az életét.

– Szükség van a férfiakra az ápolási szakterületen – hangsúlyozza, majd kiderül, készül a sürgősségi szakápoló mesterképzésre, és a debreceni klinika sürgősségi osztályán szeretne dolgozni. – Azt kaptam a képzéstől, amit vártam, erre számítottam – erősíti meg, hogy jól döntött.

Később ugyanezzel a határozottsággal mutatja be az érdeklődő fiataloknak az ápolói munka szépségét és a gyakorlásához vezető – sok tanulással járó – utat.

Öröm látni, ahogy a lassan diplomát szerző védőnők és szülésznők a saját szakterületükről, a kihívásokról mesélnek azoknak, akik talán utánuk ülnek be a termekbe.

– Ehhez belső indíttatás, szociális érzékenység, segítőkészség, emberség kell, ha ez mind megvan valakiben, akkor a szociális munka szakon a helye – sorolja Hetei Tímea, Horváth Renáta, Homa Nikoletta.

– A tudásunkat szerteágazó területen hasznosíthatjuk, ami éppúgy motiváló erő, mint a megszerzett doktori cím, hiszen innen odáig is el lehet jutni – magyarázzák a harmad- és negyedévesek, s hisznek abban, a választott munkájuk, hivatásuk az élet számos területén segíthet előrébb jutni az elesetteknek, rászorulóknak.

