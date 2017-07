A homok titkai: soha ne add fel!

Ha már egyszer ugyanazon a hétvégén rendezték a két eseményt, akkor talán nem is sántít annyira a hasonlat: ami Budapestnek az air race, az Nyíregyházának a Beach volleyball in the city. Vagyis a strandröplabda-fesztivál a város szívében, a római katolikus templom tornyaival a háttérben, a lelátóval körülölelt alkalmi pályán, remek hangulatban.

Az esemény csúcspontja a vasárnap esti országos bajnoki forduló két döntője volt, a fináléba jutott párosok a sóstói előcsatározások után költöztek be a belvárosba. És minthogy a Fatum-Nyíregyháza játékosai által alkotott páros is ott volt a döntőben, lehetett is kiknek szurkolni. Szombathelyi Szandra és Vacsi Evelin esélyesebb, a szakágra szakosodott párosokat is legyőzött, és a fináléban a háromszoros bajnok, az idei kiírás első, tatai fordulójában is győztes Lakatos Enikővel és Lutter Eszterrel találkozott.

Az első játszma a szett közepének rosszabb periódusa miatt úszott el, és a másodikban úgy tűnt Lakatosék célba érhetnek. Mondta is a szpíker 19:16-os vezetésüknél, hogy két pontnyira vannak a győzelemtől, és úgy is örültek a pontnak, mint akik már érzik, közel a győzelem. Szombathelyiék ekkor időt kértek, és belekezdtek egy hatalmas hajrába, aminek végén 21:19-re fordítottak.

Jöhetett a döntő játszma, amelyet a nyíregyháziak kezdtek jobban, de Lakatos és Lutter nem csüggedt, egyenlített, aztán 11:11 után már csak „hazai” pontok születtek (a döntő szett 15-ig tart) a lelkes közönség nagy örömére. Szandra és Evelin összeölelkezve örült a győzelemnek, egyúttal kiderült: az örül igazán, aki a végén örül. És most már ők is tudják: soha nem szabad feladni.

Látványos, ugyancsak döntőszettes meccset hozott a férfiak fináléja is, amelyet szintén az a páros nyert meg, amely az első szett után hátrányba került. A tatai fordulót megnyerő Bán Viktor, Rozgonyi Bálint páros a tavalyi bajnok Bagics Balázzsal és a két évvel ezelőtti összetett győztes Meszlényi Tamással találta szemben magát, és a lehető legkisebb különbséggel nyertek Bánék, így két fordulót követően kettőből kettő a mérlegük.

Országos bajnokság

2. forduló, döntők

Férfiak: Bán Viktor, Rozgonyi Bálint–Bagics Balázs, Meszlényi Tamás 2:1 (16:21, 21:18, 15:13)

Nők: Szombathelyi Szandra, Vacsi Evelin–Lakatos Enikő, Lutter Eszter 2:1 (16:21, 21:19, 15:11)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA