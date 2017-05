A homoki tigriscápa immár a Kék Cápáké

Ha már egyszer a Kék Cápák nevet viseli a nyíregyházi kosárlabda-csapat, és a fővároson kívüli leglátogatottabb honi létesítmény, a Nyíregyházi Állatpark is rendelkezik cápával (még, ha nem is kékkel…), adta magát, hogy a kosarasok fogadják örökbe az Állatpark egyik tengeri ragadozóját.

A magaslabdát szerdán ütötték le, stílszerűbben zsákolták be az érintettek, így a homoki tigriscápát egy évre fogadta örökbe a Nyíregyháza Blue Sharks csapata. A sajtónyilvános eseményen Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója ismertetőjében elmondta, a tigriscápa okozza a legtöbb, emberélettel is járó balesetet, rokona, a homokpadok, zátonyok környékén élő homoki tigriscápa valamivel jámborabb fajta.

Sitku Ernő, a Nyíregyháza Blue Sharks szakmai igazgatója, a csapatot működtető kft. ügyvezetője elárulta, a névváltozás arra is utalt, hogy idővel azt szeretnék elérni: a csapat olyan ragadozó legyen a maga területén, a pályán, mint a cápa a tengereken. A mintát mindenesetre levehették, hiszen az eseményen jelenlévő játékosok is megismerkedhettek a homoki tigriscápa méltóságteljes mozgásával az Állatpark Ócenáriumában, ahol szerdától tábla is hirdeti az örökbefogadást.

Ami pedig a szakmai részt illeti, a keddi, MTK Törökbálint elleni 78–62-es győzelemmel eldőlt, hogy a Blue Sharks az ötödik helyért játszhat az NB I B csoportban. A Győr elleni párharc kuparendszerű, vagyis oda-visszavágós lesz, az első meccset Nyíregyházán játsszák, méghozzá pénteken 17 órától. A visszavágót egy hét múlva rendezik.

