A húsüzemből ömlik a szennyvíz a Szamosba? – “Láttam már a vízben sodródó döglött kutyát, kecskét és bocit is”

Baranyi Krisztina négy éve igyekszik felhívni a közvélemény figyelmét a Tisza vizét érintő kommunális szennyezésekre. Mint azt az internetre felkerült videójában az Együtt környezetvédelmi szakpolitikusa kiemeli: tavaly nyáron, a folyó Vásárosnamény környéki szakaszán a különböző beruházásoknak köszönhetően valamelyest javult a helyzet, a Tisza–Szamos torkolatnál azonban aggasztó eredményt hozott egy nemrégiben elvégzett vízminőség-vizsgálat.

Kikérte az eredményeket

– A határ túloldalán, attól mindössze két kilométerre, a romániai Vetésen működik egy hatalmas húsfeldolgozó kombinát, ahonnan zsír, tisztítatlan szennyvíz, bűzlő fekália és kommunális hulladék ömlik a Szamosba. Csengernél havi rendszerességgel ellenőrzik a víz minőségét, kikértem a környezetvédelmi hatóság mérési eredményeit, mely alapján elmondható, hogy extrém rossz ezen a szakaszon a vízminőség – fogalmazott a videón Baranyi Krisztina, akinek egy csengeri horgász, Makár Barna is megerősítette: folyamatosan habos a víz, de nem tesz senki semmit azért, hogy javuljon valamelyest a helyzet.

Látogatás a húsüzemnél

– A vetési húsfeldolgozónál kiderült, hogy a Szamost érő szennyezés kommunális eredetű, vagyis a folyóba óriási mennyiségben ömlik a büdös szennyvíz, a vér és az állati darálék, amelyek tönkreteszik a Szamos élővilágát és veszélyesek a magyar emberek egészségére is – hallható Baranyi Krisztina videójában, mely megörökíti mind a csengeri, mind pedig a határ túloldalán található húsfeldolgozó üzemnél tett látogatását.

Természetesen megkerestük az érintett csengeri önkormányzatot, ahol Forján Zsolt polgármester elmondta: ők nem tudnak a szennyezésről, nem értesült arról, hogy szennyezett lenne a Szamos.

– Csengernél valóban van egy mérőállomás, de a mérési eredményekről közvetlenül nem bennünket tájékoztatnak, hanem a környezetvédelmi hatóságot és a vízügyet – mondta Forján Zsolt. A szamosszegi önkormányzatnál is érdeklődtünk a Szamos állítólagos szennyezésének ügyében. Gergely Lajos polgármester két halászati engedéllyel rendelkező helyi lakostól azt a tájékoztatást kapta, hogy nincs semmi rendkívüli a folyó vizével. – A folyó vízszintje alacsony, de szennyezésről nincsen információm – szögezte le a településvezető.

Tetemek a folyón

Szászi Lajos tíz éve dolgozik révészként a szóban forgó folyón, Olcsva és Olcsvaapáti közt. Az ötvenesztendős férfi lapunknak elmondta: a telefonhívásunk előtt másfél órával úszott el egy disznótetem a komp mellett.

– Ha nem hiszi, kérdezze meg a kollégámat, ő is látta. Sajnos nekem ez már nem számít akkora szenzációnak, láttam már a vízben sodródó döglött kutyát, kecskét és bocit is – elevenítette fel a gyomorforgató emlékeit Szászi Lajos, aki tett egy másik meglepő kijelentést is.

– Sokan mondogatják, hogy nekem milyen jó dolgom van, mert a nyári kánikulában bármikor megmártózhatom a Szamos hűs vizében. Erre mindig azt mondom, hogy köszönöm, legyen bármilyen meleg idő, én abba a koszos, gyakran szagos vízbe be nem teszem a lábam, legfeljebb ha pisztolyt tartanak a fejemhez – fogalmazott lapunknak Szászi Lajos, akitől megtudtuk azt is, hogy tíz esztendeje sem volt jobb a helyzet a mostaninál.

Megfeleltek az értékek

– A Szamoson az elmúlt időszakban két alkalommal hajtottunk végre szemlét a vízügyi igazgatósággal közösen, ahol a vízi élővilágban rendellenességet nem tapasztaltunk. A kollégák az oldott oxigénre, PH-ra és vezetőképességre vonatkozó értékeket néztek, amelyek a jogszabályban előírt értékeknek megfeleltek. A Szamos vizére vonatkozó további adatokkal kapcsolatban megkerestük és megkértük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal laboratóriumából a monitoringozással kapcsolatos értékeket, az ehhez szükséges mintát havonta a folyó határszelvényéhez tartozó szakaszából veszik – tájékoztatta lapunkat Dóka Imre, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

A címben szereplő kérdést Baranyi Krisztina, az Együtt környezetvédelmi szakpolitikusa tette fel, s a Face­book-oldalán is megtekinthető videóban a Szamos folyó természeti katasztrófájának okát keresi.

