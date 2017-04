A jó sonka bükkfán pihen

A húsvét a kereszténység egyik legjelentősebb eseménye, Krisztus feltámadásának ünnepe. A magyar és az európai keresztény hagyományban a húsvéti időszak alatt kiemelt jelentősége van annak, hogy mi kerül az ünnepi asztalra.

A közel 60 termelőt számláló közösség húsvétkor is gondol a vásárlóira.

Zalatnay László

Nagy a kereslet

Nincs húsvét sonka, kolbász és tojás nélkül, a bevásárlóközpontokban és a piacokon nagy a kereslet irántuk.

A nyíregyházi piaccsarnokban Molnár Antaltól arról érdeklődtünk, mi a jó sonka titka, honnan szerzi be, s mennyire nő meg a kereslet ebben az időszakban.

– Csak minőségi, háznál készített húsokat veszek és adok el, ennek köszönhető, hogy sok visszatérő vásárlóm van. A sonkák esetében sokat számít például, hogy hány évesek, és az, hogy véletlenül se gyorspácban érlelődjenek. A kínálatban lévő sonkákra jellemző, hogy három hétig bükkfán pihennek, s ezután áztatják, később pedig füstölik őket. Az ünnepek közeledtével, így a húsvéti időszakban is megnő a kereslet a füstölt termékek iránt, jóval több sonkát, kolbászt és egyéb száraz húsfélét adunk el, mint az év többi napján. A sonkának kilója az idén 2500 forint körül kapható – tudtuk meg a kereskedőtől.

Minőségi termékek

– Egyre inkább a minőségi termékeket keresik a vásárlóink, amikor a csokoládéból készült tojást, nyulat vagy bárányt válogatnak a húsvéti ünnepekre – osztotta meg lapunkkal tapasztalatait Kiss István, aki egy kis élelmiszerüzletet vezet évtizedek óta Nyíregyházán.

– Volt olyan vásárlóm, aki kérte, hogy hozzak neki 15 darab bevonómasszából gyártott figurát, meg ugyanennyi valódi csokoládéból készült minőségi nyuszit és tojást is. Nem kérdeztem, de sejtem, hogy az ismeretlenül beeső locsolkodóknak szánja az olcsóbb terméket, míg az unokák és családtagok a luxuscsokinyuszit kapják meg – jegyezte meg a kereskedő.

– Persze, ha megkérdezik a véleményemet, én mindig azt tanácsolom, olyan figurát válasszanak, amiben valódi csokoládé van és magas a kakaótartalma. A legtöbben inkább a közepes méretű csokinyulakat keresték, s a 400 forint körüli árat is elfogadhatónak tartották – beszélt az árérzékenységről István. A nagyáruházak polcain a glutén, cukor, laktózmentes édességek és paleo nyuszik is találhatóak a választékban. Ezenkívül a hagyományos édességeknél nagy az ízválaszték. Cukorkával, ismert alkoholmárkákkal, diákcsemegével töltött figurák és tojások sokasága közül válogathatunk az üzletekben.

Kevesebbet, de drágábbat

– A bevonómasszából készült csokoládék lassan teljesen kikopnak a kínálatunkból. A fogyasztók a jobb minőség felé fordulnak, azaz inkább ke­vesebb, de drágább édességeket választanak – ezt már az egyik szupermarketben dolgozó eladó, Ági mondta az idei trendről, s megjegyezte: szerdán és csütörtökön is hatalmas volt a forgalmuk, de arra számítanak, hogy szombaton is rengetegen lesznek.

– KM –

Húsvéti finomságok a tanyavilágból

A Nyíregyházi Kosár bevásárló közösség egy civil kezdeményezés, mely a helyi gazdaság megerősítésén, sőt újraélesztésén dolgozik.

Valódi helyi terméket előállító termelőket fogadnak soraikba, valamint olyan vevőket, akik a fenntarthatóságot szem előtt tartva igyekeznek fogyasztani.

– A közel 60 termelőt számláló közösség természetesen húsvétkor is gondol a vásárlóira: mangalicából készült sonkát kínálnak és kapirgálós tojást is értékesítenek, előbbit 3000 forint/ki­logrammos, utóbbit 45 forint/darab áron. De a sokféle tavaszi zöldség között megtalálható a friss hagyma, a retek, saláták, amelyek Borbányáról, Libabokorból, Nyírtelekről, vagy a város tanyavilágából származnak – tájékoztatta lapunkat Zalatnay László, a kosár közösség egyik alapítója. Szerinte a helyi gazdaság természetesen csak akkor működik húsvétkor is jól, ha az év minden más időszakában is igénybe veszik a vásárlók a helyi termelők munkáját, és kialakítanak egy kölcsönösen jó viszonyt egymás között.

