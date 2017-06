A „Jó szomszéd” vonzereje

Diákeladóként 1981-ben kezdett a jogelőd nyíregyházi ÁFÉSZ-nél, ma egy több száz dolgozót foglalkoztató, vásárlók százezreit kiszolgáló hazai élelmiszerlánc vezérigazgatója. Milyen szakmai utat járt be a vezérigazgatói posztig?

Szurovcsják Ilona: Közel negyven éve dolgozom a kereskedelem világában, így jól ismerem annak összes ágát, árnyát, feladatát. A pozícióhalmozás és -hajszolás sosem érdekelt, viszont már a kezdet kezdetén beleszerettem ebbe a szakmába. A feladataimat minden munkakörben igyekeztem maximálisan ellátni, és sosem hátráltam meg a feladatok elől. Mindez, valamint a családomtól, a tanáraimtól, a kollégáimtól, a vezetőimtől és a legnagyobb tanítómestertől, az élettől kapott tudás és tapasztalat, támogatás vitt előre az évtizedek alatt, amihez töretlen lojalitás társult. Az érettségi után – élelmiszer­eladó szakképesítéssel a kezemben – a nyíregyházi ÁFÉSZ-központ számviteli osztályán kaptam munkát, könyvelő, majd rendszergazdaként. Munka mellett végeztem el a Budapesten a pénzügyi és számviteli főiskolát, majd ellenőrzési osztályvezetőként folytattam a munkámat. Ezt követően ez év május végéig kereskedelmi igazgató munkakörben láttam el feladatomat, június elsejétől pedig – a több mint hatvanéves munkaviszony után nyugdíjba vonuló, de az igazgatóság elnökeként máig aktív – Béni Mihály elnök úr javaslatára kineveztek vezérigazgatónak.

A multinacionális láncok gyűrűjében nem könnyű helytállni a piaci versenyben, megtartani a rendkívül árérzékeny szabolcsi vásárlóközönséget. Ennek ellenére egyre többen ragaszkodnak a „Jó szomszédhoz”.

Szurovcsják Ilona: A Coop az ország legnagyobb lefedettséggel rendelkező hazai élelmiszerlánca. A „Jó szomszéd” jelmondat kifejezi a legfontosabb ismérvünket: kisebb-nagyobb üzletekkel szinte mindenütt jelen vagyunk. A jó árak és a hűség­akciók mellett nagy hangsúlyt helyezünk a kulturált, tiszta, korszerű környezet kialakítására, de főképp a személyes eladásra, a családias hangulatra. A Szabolcs-Coop boltjainak nagy része Nyíregyházán található, szinte karnyújtásnyira a lakosságtól, de Nyírteleken, Nagycserkeszen, Kótajban, Nyírpazonyban, Balkányban, Szakolyban és Kálmánházán is megtalálnak minket. Új Coop ABC üzletet szeretnénk nyitni Oros Fő utcáján, valamint Nyírpazonyban is. Jól tudjuk, a falvakban, külső városrészeken többnyire a kisboltokban szerzik be a helyiek a mindennapi élethez szükséges árucikkeket, legyen szó friss, megbízható minőségű élelmiszerekről, pékárukról, hús- és tejtermékekről, vegyi árukról. Az egyik legtöbb hazai terméket forgalmazó, ízig-vérig vásárlócentrikus kiskereskedelmi láncként mindezeket mi gazdag választékban, pénztárcabarát áron és jó szóval „fűszerezve” kínáljuk. A „Jó szomszéd” vonzerejének, növekedésének titkát a Szabolcs-Coop üzleteinél az emberközeli, vásárlóközpontú, családias, barátságos jellemvonásaiban is látom. A töretlen népszerűségünk és fejlődésünk sok évtizedes, példás csapatmunka eredménye, ami a korábbi és a jelenlegi kollektíva közös érdeme.

Milyen hatással volt a forgalmukra a vasárnapi zárva tartás kényszere, majd eltörlése?

Szurovcsják Ilona: Valljuk be, a vásárlók többsége nem vette jó néven, hogy a vasárnap nem lehet „vásárnap”. Mi a törvényi előírást, mint minden más esetben, a jogszabályt betartva megpróbáltuk a vásárlókat hosszabb szombati nyitvatartással kárpótolni. A tilalom feloldása után visszaállítottuk a korábbi nyitvatartási rendet, a vásárlóink pedig azonnal visszatértek hozzánk, amikor hírét vették, hogy már nem kell a szembe szomszédnál kilincselni, ha hiányzik valami a vasárnapi ebédhez, vagy jól jönne egy kis hűsítő, édesség utána, hiszen vasárnap is várja őket a Szabolcs-Coop valamennyi üzlete, azaz a „Jó szomszéd”. A vásárlók számának megtartásához és növeléséhez a szüntelen modernizáció elengedhetetlen, gondolok itt az üzletfelújításokra, a korszerű kasszarendszerre, hűtőberendezésekre, szeletelőgépekre. Ezen téren is folyamatos korszerűsítéssel tudjuk a kiszolgálás színvonalát emelni. Ahhoz, hogy a jövőben is növekedni tudjunk, a vásárlóink kimondatlan igényeinek is meg kell felelnünk.

– Palicz István –

