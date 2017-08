A Jobbhorog „kiütötte” az őzetanyai halakat

– A napokban egy hetet tölthettem el a székelyi Őzetanyán. A rettenetes hőség ellenére is sikerült néhány csodálatos halat a horogra csalni. Mindegyiket az esti órákban akasztottam meg, amikor a víz – ha lehet ilyet mondani egyáltalán abban a nagy melegben – kicsit hűlni kezdett. A szép fogások mellett még azért is volt csodálatos ez a túra, mert kis csapatunk minden tagja részt tudott venni rajta. Amikor két esztendővel ezelőtt egy horgászat után baleset ért – amiről tavaly be is számoltam a lapban –, nem gondoltam volna, hogy oda jutok, hogy csapattag lehetek. A sok horgászat és kitartás ugyanis meghozta a gyümölcsét: hárman megkerestek, hogy látják a sikereimet és szeretnének velem egy csapatban dolgozni. Elfogadtam a meghívást, a Jobbhorog Carp Team elnevezésű csapat tagja lettem – mesélte Kópis Gábor. – Az egy hét során olyan halakat fogtunk, amelyek egyéni rekordokat jelentettek, sőt a hét ott fogott legnagyobb hala is mihozzánk fűződik. Lencsés József barátom egy 24,5 kilogrammos tőpontyot fogott éjjel 23 órakor, én pedig egy gyönyörű 15,2 kilogrammos tőpontyra vagyok büszke. A csapat tagja még Görög József és Csohány Ferenc – tette hozzá Kópis Gábor.

KM

