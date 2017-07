A kalapács már nem elég

– Az agrárium fontos ágazata a magyar gazdaságnak, bíznak is benne sokan. Úgy gondolom, hogy mi mindannyian, akik a mezőgazdaságban és a mezőgazdaságért dolgozunk, termelők és kereskedők, hosszú távon akarunk megélni ebből a tevékenységből. Persze csak az képes erre, aki fejlődik és a korszerű anyagokat, technológiákat alkalmazza – mondta szerdán a 6. Agrokerti Partyra érkezett közel négyszáz érdeklődő köszöntését követően az Agroker Holding vezérigazgatója.

Pintér István hangsúlyozta: – Ennek a fehérgyarmati rendezvénynek kettős üzenete is van. Az egyik, hogy a gyümölcs ágazatban felhasznált korszerű növényvédő szerek, termésnövelő anyagok már nem csupán a termés mennyiségének, de a termés minőségének a növelését is képesek szolgálni. Azt mutatják meg, hogy egészséges élelmiszert is lehet nagy mennyiségben előállítani. Az itt beállított kísérletekben szereplő termékek is ezt a célt szolgálják, és azt bizonyítják a felhasználók számára, hogy almából is lehet sok, ugyanakkor egészséges gyümölcsöt termelni.

A másik pillér a gépesítés, amely fejlesztéseiben érzékenyen reagál a tendenciákra. Megkerülhetetlen mai problémája a mezőgazdaságnak is a munkaerő-, sőt a szakképzett munkaerő hiánya. Ma már a villáskulcs és a kalapács nem elég a modern traktorok szereléséhez, üzemeltetéséhez, amelyekben GPS és egyéb agrár-csúcstechnológiai, precíziós megoldások állnak rendelkezésre. A többi mezőgazdasági gépben is olyan újításokkal állnak elő a gyártók, amelyek több kézi munkaerőt képesek kiváltani – vezette be a szakmai előadásokat követő gyakorlati gépbemutatók látványos sorát az Agroker Holding vezérigazgatója.

– KM-GB –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA