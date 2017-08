A kánikulát a halak is könnyen megsínylik

– A júliusi és az augusztusi nagy meleg igencsak megnehezíti a halak életét, hiszen a nappali órákban egyre jobban felmelegedő vízben a biológiai folyamatok gyorsabban zajlanak, gyorsabb az algák szaporodása is. Előbb-utóbb több oxigén fogy, mint amennyit a fotoszintézis termel – magyarázta érdeklődésünkre Szekeres Sándor halászati szakmérnök, a Kabalási Horgász és Pihenő Park, valamint a tiszavasvári Kacsás-tó üzemeltetője. – A különböző betegségek kialakulásának is nagyobb a veszélye ilyenkor, gondolok a kisebb harcsáknál jelentkező darakórra, valamint a pontytetűre. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy az etetésül bedobált szerves anyagok is gyorsabban erjednek, az elhalt növényi részek gyorsabban bomlanak le, s ezek a folyamatok szintén oxigénelvonással járnak, vagyis jelentősen csökken a víz oldott oxigénjének koncentrációja.

– A különböző toxikus – mérgező – anyagok nagyobb arányú felszabadulásával is kell ilyenkor a tó tulajdonosának vagy kezelőjének számolnia. Mindezek miatt fokozottan ügyeljünk arra, hogy fertőtlenítsük alaposan a kifogott halakon a horog okozta sérülést. Ha találunk a halakon más sebet is, érdemes azt is lefertőtleníteni visszaengedés előtt.

Mit lehet tenni, ha kevés az oxigén a tóban?

– A tó vizét mindenképpen mozgatni, forgatni kell. Aki megteheti, motorcsónakkal keveri meg, kavarja fel a vizet. A víz forgatását főleg éjszaka érdemes elvégezni, hiszen nappal csak a meleget keverjük még jobban bele – mondta a szakember.

– KM-MML –

