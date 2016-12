A karácsonyt már otthon töltötték a fábiánházi hármasikrek

– Őszinte leszek: amikor meghallottam, hogy hármasikreket hordok a szívem alatt, megdöbbentem, egy kicsit meg is ijedtem – mesélte lapunknak Kissné Ruszkai Ildikó, majd elárulta azt is: férjével szerettek volna egy kistestvért a most kétéves Levente mellé, ám a sors szeszélye folytán három (két kislány, Liliána és Linett, illetve egy kisfiú, Arnold) testvér érkezett.

„Imádjuk őket!”

– Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. Kilenc hetet töltöttem a kórházban, hetet a szülés előtt, kettőt pedig utána. Ez engem és Levikét is megviselt lelkileg, de mostanra szerencsére kezdenek helyrebillenni a dolgok. Hogy az ikrek hogy vannak? Köszönik szépen, remekül. Imádjuk őket, mindhárman nyugodt babák, esznek és már alszanak is.

– A gyerekeken kívül gyakorlatilag semmi másra nem jut időm, éppen ezért vagyok nagyon hálás a családomnak, a nagyszülőknek, az anyósoméknak, nélkülük hatalmas lenne itthon a felfordulás – mondta a huszonkilenc éves édesanya, aki a helyi gondozói központban dolgozott. Mint mondta, pénztárcával is nehezen bírják a négy gyereket, hiszen a pelenka és a tápszer sem két forint.

Süti a traktorgumit

– Férjem, László, egy gumijavító műhelyt vezet itt Fábiánházán, szerencsére egyre több a megrendelése. Traktorgumikat foltoz, szaknyelven szólva meleg vulkanizációs technikával süti a gumit – fogalmazott Kissné Ruszkai Ildikó, akitől megkérdeztük azt is, hogy ilyen „előzmények” után hogyan telt a karácsony. – Itthon, természetesen családi körben töltöttük az ünnepet. Azt leszámítva, hogy három kisbabával bővült a család, nem volt semmi különös… – válaszolta sejtelmesen a négygyermekes édesanya.

