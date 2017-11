A Kedvesház is bekerült a megyei értéklajstromba

– Személy szerint is örülök annak, hogy végre javaslatként is elért hozzánk a Kedvesház-pedagógia programja, amelyet egyébként már korábban is jól ismert a megyei önkormányzat – osztotta meg lapunkkal a véleményét csütörtökön Baracsi Endre, a megyei közgyűlés és a Megyei Értéktár Bizottság alelnöke, amikor is ünnepélyesen bejelentette: két újabb értéket vett fel a bizottság az így már 94-re bővülő megyei értéklajstromba: az egyik a 4 For Dance együttes, a másik pedig a Kedvesház és az ott folyó munka.

A sajtótájékoztatónak az országos viszonylatban is egyedülálló, Lázár Péter alapította és Batári Zsolt vezette nyírteleki intézmény adott helyet, s a rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, illetve Szekeres József, a város polgármestere.

Ahogy Kemecsei György, a Gyerekekért SOS 90 Alapítvány elnöke, a Kedvesház fenntartója a köszönetének hangot adva fogalmazott: elég csak körbenézni a házban, s a falakon elhelyezett tablók életképeiből pontosan leszűrhető, milyen szeretetteljes és áldozatos munka jellemzi ennek a különleges pedagógiai programnak az elmúlt több mint 20 esztendejét.

Az elérhető tudás bázisa

– Ez a pedagógia egymás és a tudás tiszteletére tanítja a gyerekeket és kultúrával vértezi fel őket, hogy sikeres felnőttek lehessenek, miközben meghagyja a gyermekkort – méltatta a módszert dr. Vinnai Győző, aki a parlament kulturális bizottságának a tagjaként s oktatáspolitikusként is hangsúlyozta: ma az ország fontos erőforrása a szürkeállomány, a szakképzettség, a diploma. Kiemelte, hogy a közelmúltban Orbán Viktor miniszterelnök is megfordult e helyen, aki néhány napja levélben is gratulált a Kedvesház eredményeihez. „Mindannyiunk közös álma egy olyan ország, ahol a tudás nem elérhetetlen kincs, hanem megszerezhető alap a tehetség kibontakoztatásához. Éppen ezért tartom különösen fontosnak a Kedvesházéhoz hasonló kezdeményezéseket, amelyek a nemzet jövőjét is szolgálják” – adott hangot elismerésének levelében a miniszterelnök. Mindemellett dr. Vinnai Győző ígéretet tett arra is, hogy felhívja a figyelmét a Kedvesházra az Országos Hungarikum Bizottság tagjának, Lezsák Sándornak, hátha még a Magyar Értéktárba is bekerülhet ez a pedagógiai módszer.

– A jelenhez kapcsoló programokból általában kevesebb jelenik meg a felterjesztések között, ezért is fogalmazta meg egyhangúlag a bizottság, hogy a nyírteleki gyermekintézménynek a megyei értékek között a helye. S nem utolsósorban egy olyan egyedi kezdeményezésről van szó, ami Magyarországon csak itt, Nyírteleken szökkent szárba, ám az országos oktatáspolitikában is fontos nóvumot képvisel – mindezt már Baracsi Endre fogalmazta meg, nyomatékosítva, hogy az ilyen értékek érdekében a bizottság bármikor szívesen ülést tart.

KM-MJ

Innen kikerülve képesek a saját lábukra állni

– Körülbelül 150 – főleg a bokortanyákból érkező – gyerek került ki eddig e falak közül, s többségüket az általános iskolától a középiskola végéig ma is elkísérjük, mindazt a segítséget megadva számukra, aminek köszönhetően nem érezhetik hátrányos helyzetűnek magukat – mondta el büszkén Batári Zsolt, a 7 főállású dolgozót foglalkoztató, s jelenleg is 23 gyermeket befogadó Kedvesház intézményvezetője.

– Azok a gyerekeink, akik elérik, hogy a középiskolába járhatnak, ott is megállják a helyüket, de sok olyan végzett tanulónk van, akik már elhelyezkedtek, munkát találtak, s nem segélyre várnak, hanem a saját erejükből képesek megélni – hangsúlyozta.

– A szülők mindezt látva kétféleképpen viszonyulnak hozzánk: az egyik már szeretné saját maga megadni mindazt a gondoskodást a gyermekének, amit ő maga tőlünk kapott, a másik pedig azért íratná be hozzánk, hogy a gyermeke is megismerhesse, mit jelent a Kedvesház neveltjének lenni. Mi mindkettőnek szívből örülünk.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA