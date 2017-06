A Kelet-Magyarország is meglepte a tuzséri gyerekeket

– Csókoloooom! – köszöntek már messziről integetve a tuzséri óvoda és általános iskola gyermekei, amikor szerda kora délután kiszálltunk az autóból. A magázás okozta sokkból felocsúdva (nem nagyon hisszük el, hogy rohamosan öregszünk) és ajándékokkal a kezünkben indultunk alkalmi idegenvezetőnk után a suli könyvtárába, ahol a gyerkőcök alkalomhoz illő megszeppenéssel figyelték, ahogy csomagjainkat székünk mellé pakolva melléjük telepszünk.

Az ok, amiért mi is magunkra öltöttük a szebbik ruhánkat az volt, hogy néhány héttel korábban megkereste szerkesztőségünket a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió munkatársa, s arra kért minket, támogassuk a javarészt hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tuzséri gyermekek számára is hirdetett rajzversenyüket. Kérésükre természetesen igent mondtunk. Lapunk Face­book-oldalán szavazhattak olvasóink a legtetszetősebb pályaművekre, mi pedig meglepetéssel kedveskedtünk a legtöbb voksot gyűjtő kisfiúnak és kislánynak.

Meglepetések, emléklapok

– Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy olyan programokat, versenyeket szervezzünk az itt élő gyermekeknek, melyek kitörési lehetőséget rejtenek, s amiben megmutathatják tehetségüket. Remélem, egyszer valóra válnak a papírra vetett álmaik – mondta Pokol Miklós, miközben tekintetét végighordozta a felé forduló arcocskákon. A kicsik csillogó szeme elárulta, leghőbb vágyuk, hogy beteljesüljön a Lónyay Menyhért Általános Iskola intézményvezetőjének kívánsága.

Bacsó Benjámin, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány elnöke emlékeztette a díjátadón összegyűlteket: a gyermekek három témából választhattak (mi leszek, ha nagy leszek; legkedvesebb barátom és legkedvesebb játékom). Nem titok, hogy a legtöbben focista vagy rendőrként képzelik el a jövőjüket, így szívesen állt a verseny mellé úgy a Nyíregyháza Spartacus, mint a megyei rendőr-főkapitányság. A focicsapat dedikált mezzel, labdákkal és apró ajándékokkal, míg a rendőrség csokival és tornazsákkal lepte meg a szakma iránt érdeklődő kicsiket. Természetesen senki sem távozott üres kézzel, minden versenyző kapott emléklapot és édességet.

KM-CsA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA