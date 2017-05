A kicsiké lesz a tér Nyíregyházán

Édes pillanatok várnak azokra a családokra, akik kilátogatnak május 28-án délután a Kossuth térre. A nyíregyházi önkormányzat jóvoltából ugyanis több alkalommal eldördül majd a cukorágyú, melyek után önfeledten kapkodhatják fel a földről az apróságok a különféle édességeket.

Minden a gyerekekről szól majd a Kossuth téren.” Ulrich Attila

A városi gyereknap részletes programjáról dr. Ulrich Attila nyíregyházi alpolgármester az eseményt beharangozó szerdai sajtótájékoztatón elmondta: minden a gyermekekről szól majd, 14 órakor kezdődik a Street Dance Divattánc Iskola előadása, ezután Lulu bohóc szórakoztatja majd a közönséget, ahogy a Flexi-Team Aerobik Klub fellépése is érdekesnek ígérkezik. 16 órakor lép színpadra a Vidám Manók, 18 órakor pedig a Pom-Pom együttes zárja a gyereknapi műsorfolyamot.

– A családokat számos finomság, kézműves-, zöldség- és gyümölcsvásár is várja majd, most is lesz arcfestés, lufiosztás, de egy speciális motoros ringben egy Yamaha típusú kétkerekűre is felpattanhatnak a fiatalok – sorolta az alpolgármester.

Hősök napja

Vasárnap, a Hősök napja alkalmából 11 órakor a kertvárosi Hősök temetőjében koszorúzással emlékeznek a háborúban elesettekre, majd 12 órakor az I. világháborús emlékműnél rendez megemlékezést a nyíregyházi önkormányzat, míg 13 órakor, az Északi temetőben zárul az emlékezéssorozat, mely háborúban elhunyt katonák előtt tiszteleg.

