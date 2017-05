A „kis SZTK” nagy megújulása

– Itt lesz a védőnői szolgálat, itt a sportorvosi rendelő, a mozgáskorlátozottaknak kialakított mellékhelyiség – sorolta Csikós Péter, a nyíregyházi Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetője a Szent István utcai épületben. A kivitelező cég áprilisban vette birtokba a csak „kis SZTK” néven ismert épületet, hogy három ütemben belülről is teljesen megújulhasson.

– A városi rendelőintézet felújításának ez a második része, hiszen három évvel ezelőtt volt egy 60 millió forintos részleges korszerűsítés, de az akkori pályázati kiírások nem adtak arra lehetőséget, hogy az infrastrukturális felújításokat elvégezzük – mondta a hétfői helyszínbejáráson dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere hozzátette: a 177 millió forintos beruházáshoz 125 millió forint támogatást nyert a város, amit több mint 50 millió forint önerővel egészítettek ki annak érdekében, hogy a házi-, házi gyermekorvosi, fogorvosi, a védőnői tanácsadói rendelőknek is otthont adó épület belső tereit újjávarázsolják. Az akadálymentesített rendelőnek megszépül az udvara is és 18 állásos parkolót alakítanak ki.

– A városlakók életminőségének fontos feltétele, hogy az egészségügyi ellátásokhoz megfelelő színvonalon jussanak hozzá, ezért fontos számunkra, hogy ez az intézmény megújuljon – fogalmazott a polgármester. Kiderült, hogy a szintes épületben ezentúl liftet is használhatnak majd a rendelésre érkezők, valamint a régi légópince új funkciót kap, így 96 négyzetméterrel bővül a hasznos terület. A felújítás első üteme a tervek szerint június elején befejeződik, a teljes rekonstrukció várhatóan augusztusban ér véget.

KM

