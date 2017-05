“A kispadon varázslók ülnek, akik mindig kotyvasztanak valamit”

Labdarúgás. Szó se róla, nem kis esélyt baltázott el a Nagyecsed. A megyei első osztályú futballcsapat az előző körben betehette volna az ezüstérmet az egyesületi vitrinbe, de eldobta kétgólos előnyét a Fehérgyarmat ellen. Jóllehet, még így sincs gáz, a szatmáriak négy ponttal tartanak előrébb, mint a medálszerzésért tolakodó riválisok, mindazonáltal nem véletlenül emlegette Ádámszki Róbert, hogy felköthetik a gatyát. Az ecsediek ugyanis a hátralévő játéknapon körben előbb a bajnok Balkánnyal, majd a Nyírgyulajjal találkoznak. Na most ugyebár a listavezető nyilván két éves veretlenségi sorozatának megőrzésére hajt, a gyulajiak pedig szintén – igaz, halványuló reményekkel – a dobogóra ácsingóznak, Magyarán, lesz, lehet ebből még kalamajka…

Miként a Tiszavasvári–Rakamaz összecsapáson is olyan csapatok feszülnek egymásnak, amelyek tovább fényeznék eddigi szereplésüket. A hazaiak külön pechje, hogy ez az utolsó dobásuk, mivel a zárófordulóban szabadnaposak. Ha nyernek, imádkozhatnak, hogy a riválisok a kezükre játszanak. A csendben egyre feljebb kapaszkodó vendégek bejelentkeztek az éremosztásra, ennek éprdekében próbálják kivágni a rezet. A táblázaton hatodik Nyírgyulajnak viszont nincs ilyen gondja, neki „csak” nyerni kell a Nagyhalász ellen, majd persze Ecseden, mindazonáltal bármennyie fáj, ez is kevés lehet a feljebb kapaszkodásra.

Alig két hete még öldöklő küzdelmet ígért a Mándok–Tuzsér szomszédvári ütközet, időközben annyit szelídült a helyzet, hogy már mindkét együttes egészen biztosan megkapaszkodik. Ettől azért még megrezdülhetnek a fűszálak, kerekedhet egy jó kis presztízscsata. Dancs Bélának külön figyelnie szükséges, nehogy a tuzséri kispad irányába induljon, elvégre több, mint öt évig játékos-edzőként segítette a Tisza-parti egyletet, mígnem februárban Mándokra „igazolt”.

A tavasszal kisebbfajta diadalmenetet bemutató Vásárosnamény nyilván iparkodni fog, hogy keresztbe tegyen a szezon második felére ugyancsak feltámadt Sényőnek. A vendégek olyannyira hatásosan muzsikálnak, hogy az utolsó helyről startolva újabb egy évre bebetonozták magukat a megyei élvonalba, a házigazda viszont élni kíván azzal a sansszal, hogy mályről indulva még felférhet a dobogóra.

Szakvezetői várakozások: 29. forduló (kezdés: 17, ifi: 15)

Szombat

Mándok (13.)–Tuzsér (12.)

Dancs Béla, mándoki edző: – Következik a rangadó! Tőlem talán senki sem ismeri jobban a tuzséri csapatot, hiszen én építettem fel és raktam össze. Mondhatom, elértünk ezt-azt a fiúkkal. Most változott a helyzet, Mándokon is fel kell építeni egy csapatot, ennek a munkának nagyon az elején járunk, de nem haladunk rosszul. Ennek a meccsnek a három pontját a motiváltabb társaság fogja begyűjteni.

Gergely István, tuzséri játékos-edző: – Mindkét csapat szurkolótábora ki van éhezve a sikerre. Az ilyen mérkőzésekre senkinek nincs pluszmotivációra szükség, szeretnénk jó játékkal kirukkolni.

Nyírgyulaj (6.)–Nagyhalász (8.)

Lukács Tibor, nyírgyulaji edző: – Ha lesz kedvünk játszani nyerünk, ha nem – akkor nem.

Ludánszki István, nagyhalászi játékos-edző: – Sérülések és eltiltások nehezítik a dolgunkat, de bízok a játékosaimban hogy hétvégén jó eredményt érünk el a Nyírgyulaj otthonában.

Tiszavasvári (4.)–Rakamaz (3.)

Kiss Gábor, tiszavasvári edző: – Ahhoz, hogy minimális esélyünk maradjon a harmadik hely megszerzéséhez, győznünk kell a nagyszerű Rakamaz ellen. Ehhez az szükséges, hogy az elmúlt heti fegyelmezett, taktikus játékunkat nyújtsuk.

Madalina György, rakamazi edző: – Két azonos képességű csapat találkozik. A tiszavasváriak javára billen, hogy otthon játszanak, minket pedig éltet a remény, hogy sikeres szereplés esetén a dobogón végezhetünk.

Vasárnap

Cellspan-Balkány (1.)–Nagyecsed (2.)

Mirgai László, balkányi edző: – Igazi rangadó előtt állunk. A Nagyecsed számára nagy a tét, mert a második hely megőrzése a cél, így jó teljesítményt kell nyújtanunk, hogy veretlenségi sorozatunk nem szakadjon meg.

Ádámszki Róbert, nagyecsedi edző: – Először is gratulálok a Balkánynak a megérdemelt bajnoki címhez! Tényleg a legjobb csapat nyert. Mivel az első két csapat játszik, igazi rangadó lesz, egy célunk van, nem vesztesként hazautazni, ebben pedig bármi benne lehet.

Fehérgyarmat (7.)–Baktalórántháza (9.)

Siti Ferenc, fehérgyarmati edző: – Komolyabbnál komolyabb feladatokat kell megoldani, ez a baktai meccs ráadásul ebből a sorból is kilóg, méghozzá felfelé, mert ellene soha nem mehetsz biztosra. A kispadon varázslók ülnek, akik mindig kotyvasztanak valamit, amit mi elég sokáig be is nyeltünk. Az őszi mérkőzés viszont azt is megmutatta, hogy a javasasszony levette rólunk a rontást, apropó, fel is keresem a héten!

Illés László, baktalórántházi edző: – Két olyan csapat találkozik, amelyek ha nem szerepelnek ebben a bajnokságban, lehet, fel sem tűnik senkinek. Elevickéltünk a langyos vízben, de én ezt forrónak találom. A Fehérgyarmat az utóbbi időben csak minden tizedik meccsén szerepelt ellenünk sikeresen, ez az ősszel megtörtént, remélem a tendencia folytatódik. Bár, Siti Feri barátomat nem könnyű kiszámítani…

Sényő-Carnifex (5.)–Vásárosnamény (10.)

Ember Roland, sényői edző: – Hazai pályán szeretnénk megállítani a jó formában lévő Naményt, de van egy olyan gyanúm, hogy ez csak sokgólos meccsen sikerülhet.

Farkas Béla, vásárosnaményi edző: – A baktai első negyedórát nem szeretném még egyszer átélni, ha viszont a folytatásban látott hozzáállást tapasztalom, akárhány pontot is begyűjthetünk, ha nem, akkor keveset. Mindenesetre a két utolsó meccsen az őszi teljesítményt még igen fényesen lehet kozmetikázni.

Gyulaháza (15.)–Ibrány (14.)

Bardi Gábor, gyulaházi edző: – Az ősszel újrajátszott meccs után nem gondoltam volna, hogy mindkét csapat búcsúzni kényszerül. Egy célunk még lehet, az Ibrányt szeretnénk megelőzni a tabellán, ennek érdekében viszont győzni kell a hét végén.

Trencsényi Imre, ibrányi egyesületi elnök: – Gratulálok a bajnoknak és a bennmaradást kiharcoló csapatoknak. Ahhoz, hogy a hátralévő két mérkőzésünkön végre ne szimpatikus vesztesként hagyjuk el a pályát, olyan magabiztos és eredményes játékra lesz szükség, aminek csak halvány jeleit láttuk tavasszal. A Gyulaházával ebben a bajnokságban harmadik alkalommal játszunk, ezúttal sem saját közönségünk előtt. A hazai formánkat figyelembe véve azonban ez nem biztos, hogy most hátrány számunkra.

Szabadnapos: Mátészalkai MTK.

