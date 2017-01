A kisvárdai Ostrom utca békés bölcse

Bölcs, elismerésre méltó, rendkívül tájékozott, köztiszteletben álló, a babérjain soha nem ülő, választékosan fogalmazó, az életkoránál fiatalabbnak tűnő – egykori tanítványként ezek az első emlékképek dr. Kriveczky Béláról. Aki ma is aktív, és bár bevallása szerint azért érzi a kort, fáradhatatlanul szervez, munkálkodik – mások örömére. A 85 esztendős, sokoldalú pedagógus átvehette a Bugát Pál-emlékérmet, ami életműdíjként is értékelhető.

Ötven éven át tanítottam Isten segedelmével.

Dr. Kriveczky Béla

Kivételes kitüntetés

– Mi tagadás, jólesett az elismerés. Ennek a kitüntetésnek a legnagyobb a presztízse a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnál, keveseknek adatik meg, hogy átvehetik. Engem a megyei szervezet terjesztett fel. Örülök, hogy hajlott korom ellenére sem feledkeztek meg rólam – kommentálta a megszolgált jutalmat a Kisvárdán élő szépkorú szaktekintély.

A városháza dísztermében dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi és a TIT tiszteletbeli elnöke nyújtotta át neki azt az ékes plakettet, melyet a tudományos ismeretterjesztésben kiemelkedő munkát végzettek közül évente maximum hárman kapnak meg országszerte.

Olyan, mint az aranyásás

– Amikor születtem, akkor Rahó Csehszlovákiához tartozott. Mivel édesanyám kassai származású, így oda jártam középiskolába. A premontrei kanonokrendnek köszönhetően jó alapokkal folytathattam tanulmányaimat a Bessenyei György Gimnáziumban. Érettségi után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem–művészettörténet–latin szakát végeztem el. Így indulhattam el a tanári pályán – nosztalgiázott dr. Kriveczky Béla, aki a kisvárdai „Besiben” 1955-től 1973-ig tanított.

A városhoz ezer szállal kötődik. Az 1960–as években közreműködött a vár restaurálásában, több tanulmánya jelent meg a település múltját kutatva. Alapító tagja a Rákóczi Szövetség kisvárdai szervezetének, melynek ma is éppúgy elnöke, mint a Béres József TIT Kisvárda Egyesületének. Rendszeres résztvevője és előadója a Könyvtári Csevegés elnevezésű szabadakadémiai előadássorozatnak és a városi történelmi vetélkedőknek, vagyis elismert polgára a helységnek.

– Fiatal tanárként kezdtem el kutatni Kisvárda műemlékeit, ez aztán egy hosszú folyamatot indított el. Aki a levéltárban kutat, sok minden a kezébe kerül. Olyan ez, mint az aranyásás: mossa a kőzetet, és megcsillan közte valami. Bajkó Mátyásnál doktoráltam (miként sok tanítómesterem, ő is az örök vadászmezőkön jár már), az északkelet-magyarországi kisiskolák történetét dolgoztam fel.

A disszertáció érdekessége volt, hogy a római- és a görögkatolikusokkal, a reformátusokkal és a zsidókkal is egyaránt foglalkoztam 350 oldalon keresztül. Oslótól Szentpéterváron át Krétáig járva mutattam be mindezt, és úgy néztek rám, mint a csudára.

A lókötő jogászhallgatók

– Elkészítettem a Történelmi szakkifejezések magyarázó szótárát. A hiánypótló könyv 1982-ben jelent meg, azóta jó pár kiadást élt meg. Volt idő, amikor Trabant hátulja számra vitték. Emlékszem: a 80-as években 19 forint 50 fillérbe került, és a lókötő szegedi hallgatók felvásárolták Nyíregyházán, majd a délvidéken darabját 100 forintért árulták – ennyit a jogászhallgatók élelmességéről – mosolyodott el a kitűnő szellemi frissességnek örvendő, a történészként stílszerűen az Ostrom utcában lakó nyugalmazott főiskolai docens, aki a nyíregyházi tanintézmény tanszékvezetője is volt.

Kollégáival oktatóként jártak át Beregszászra éveken át, erre az időszakra úgyszintén szívesen emlékszik vissza.

A tenisz a nagy szerelem

– Közel fél évszázadon keresztül tanítottam Isten segedelmével. A Béres József TIT Kisvárda Egyesülete, a Rákóczi Szövetség és a Könyvtári Csevegés manapság is sok szervezést igényel, ami bár édes teher, tudomásul kell venni, hogy „a lélek ugyan kész, de a test erőtlen”. Eszembe jut, hogy gimnazistaként sokat röplabdáztam, később főiskolai válogatott és edző is lettem, majd országos bajnoki címeket nyertem. A nagy szerelem egyébként a tenisz. De eszembe jut a gimnáziumi fotószakkör, a szünidei nyári tábor, az iskolai vetélkedő, valamint a filmklub – sokszor elmerengek azon, hogy fért mindez bele ennyi időbe. Az űrhajós Farkas Berci mondta egyszer visszaemlékezés közben: „Béla bá, szerintem volt idő, amikor többet láttál bennünket, mint a saját fiaidat!” Való igaz. Mindketten felcseperedtek: a 60-as születésű Bélus régész, a 63-as évjáratú Gyuri pedig jogász lett. Rájuk és mind a négy unokámra is egyaránt büszke vagyok – nyugtázta dr. Kriveczky Béla, akinek manapság is biztos támaszt nyújt a fáradhatatlan felesége.

Ladányi Tóth Lajos

Névjegy

Dr. Kriveczky Béla

nyugalmazott főiskolai docens

Születési idő, hely: 1931. december 13., Rahó

Végzettség: tudományegyetemi diploma (Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem–művészettörténet–latin szak)

Korábbi tisztsége: a Bessenyei György Tanárképző Főiskola történelem tanszékének vezetője

Jelenlegi pozíciói: a Béres József TIT Kisvárda Egyesületének és a Rákóczi Szövetség kisvárdai szervezetének elnöke

Családi állapota: nős, két fiúgyermeke és négy unokája van

