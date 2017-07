A konyhánk lila királynője

Aki képen vagy filmen meglátja a franciaországi Provence levendulamezőit, gyakran felsóhajt, mondván: de jó lenne beleszippantani a virágillatú levegőbe! Ezért az élményért ma már nem kell a kontinens túlsó felére utazni, hiszen hazánkban is egyre több helyen termesztik e gyógynövényt, Tihanyban például többnapos fesztivált rendeznek a tiszteletére. Az elmúlt hétvégén megtelt látogatókkal a Balaton-parti település, ahol a levendulát nem csak a vásári forgatagban vehettük meg illatosított párnák, szappanok vagy fürdősók formájában: a cukrászdák és vendéglők étlapjai is lila finomságokkal teltek meg. Ehettünk levendulás rántottát, desszertnek pannacottát, sajttortát vagy krémest – persze valamennyi az illatos növénnyel készült –, de a szomjunkat is olyan szörppel, teával vagy fröccsel olthattuk, amelynek legfontosabb összetevője a levendula volt. Természetesen pálinka is volt a kínálatban, de a 36 fokos melegben azt inkább kihagytuk, kézműves fagylaltokra cserélve a nedűt. És nem bántuk meg, sőt! Az apátság mellett kapható bodzafagyi éppen annyira édes, amennyire kell, és pont annyira hűsítő, amilyenre a fesztiválozásban elfáradt, a hőséget csak a tóban elviselni képes turistának szüksége van. De az étcsokis-­levendulás fagyi is mennyei: a különleges elegyet ízlelgetve az jutott eszembe, milyen boldogok lettek volna a bencés szerzetesek, ha annak idején kiugorhattak volna az apátságból egy-egy gombócra …

Most könnyen beszerezhető a levendula, amit a konyhában frissen és szárítva is használhatunk: ízesítésre, süteményekhez, szirupba, de nem szabad kihagyni a dzsemekből sem. Muffin- vagy brownie-sütéskor a masszába elegendő egy fél evőkanálnyi virágot szórni, de a csokis sütik tésztájában is jól működik – ami fontos, az a mértékletesség! A levendula markáns eleme fűszerkeverékeknek: mediterrán ragukhoz, zöldségekhez tökéletes, de friss rozmaringgal együtt mézes kacsamellhez is remek. Ha édességhez készítünk fűszerkeveréket, őröljük össze a szárított virágát kristálycukorral, de tehetünk bele fahéjat vagy szegfűszeget is. Az olaja is hasznosítható, sokan például a mézes sütemények fondant-jába cseppentenek belőle néhány cseppet.

Figyelni kell az arányokra

Konyári Sándor mesterszakács, a nyírbátori Kakukk étterem executive séfje kedvtelésből és a Magyar Népi Ízőrző Lovagrend tagjaként is kutatja a gyógy- és fűszernövények történetét, a természetes alapanyagok híveként saját készítésű fűszerkeverékeket használ. – A gasztronómiában mindig vannak újdonságok, így törtek be a konyhákba például az ehető virágok, amelyek egy ideig trendinek számítottak, noha túl sok ízük nincs. Rengeteg fűszernövényt használok, gyógynövényt vagy virágot kevesebbet. Ha mégis, akkor odafigyelek az arányokra, azt ugyanis túlzásnak tartom, ha egy nyolcfogásos menüsorban öt étel is „virágos”.

A levendula sok mindenhez használható: finom lekvárok vagy mártások készíthetők belőle, húsok mellé tökéletes, de az étcsokival is remek párost alkot – mondta a mesterszakács.

Levendulás-lime-os keksz

Hozzávalók: 10 dkg vaj, 6 dkg porcukor, 5 dkg zabpehely, 5 dkg teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt, 5 dkg finomliszt, 1 lime héja, 1 fél lime leve, 10 db levendula (1 ek. morzsolt, szárított), 1 mk. késhegynyi sütőpor, vanília ízlés szerint (vagy bourbon vaníliás cukor), 1 db tojás.

Elkészítés: A tojást a hideg vajjal és a cukorral összedolgozzuk. Hozzáadjuk a reszelt lime héját, valamint a levendulát. Belekeverjük a zabpelyhet, majd hozzászitáljuk a sütőporos liszteket. A végén vaníliát teszünk bele. Vizes kézzel egy hengert formázunk belőle, majd alufóliába csomagoljuk, és betesszük a mélyhűtőbe legalább fél órára. A rudat kb. 1 cm-es szeletekre vágjuk, kicsit lapítunk rajtuk, és sütőpapírral kibélelt tepsibe tesszük. Kb. 12–15 perc alatt aranybarnára sütjük.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA