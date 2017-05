A kórháznak százmillió forintot kell kifizetnie a tiszavasvári családnak

Az életét megmentették, de azóta is éber kómában van: a szülei ápolják, akik a lány két fiát is nevelik. A kórházzal szemben évekkel ezelőtt indított perben a Debreceni Ítélőtábla 2015-ben jogerősen kimondta a kórház kártérítési felelősségét, az összegszerűséget most kedden állapította meg a bíróság.

A Nyíregyházi Törvényszék nem jogerősen 99 millió forint kártérítést ítélt meg Mária gyerekeinek és szüleinek, de az elmaradt járulékokat és támogatásokat is figyelembe véve a kórház több mint 100 millió forintot köteles fizetni. Dr. Helmeczy László, Ádámszkiék jogi képviselője lapunknak elmondta: hét éve küzd azért, hogy a család megkapja a nekik járó kártérítést, az összeget Mária szülei a lányuk állapotának javítására szeretnék fordítani.

Olvasóinknak köszönhetően ajándékokban gazdag karácsonyuk van a fiúknak és nagyszüleiknek.

Robi és Tamás fáradtan estek haza szombat délután: focimeccsük volt, kihajtották magukat. – Orossal játszottunk, és kikaptunk – mesélik az édesanyjuknak, aki azonban nem látja és nem hallja őket.

