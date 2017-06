A kötelezőben és a bravúrokban bízva

A múlt hétvégi Budapest Open és Budapest-bajnokság jelentette a főpróbáját az országos bajnokságnak, amely a 122. lesz a sorban. Máskor idény végén rendezik az ob-t, most viszont szokatlanul korán, aminek az az oka, hogy rengeteg a világverseny a nyáron, és a sportolók számára ezen a viadalon is adott a szintteljesítés lehetősége.

A Nyíregyházi Sportcentrum 19 versenyzőből álló csapattal szerepel majd a székesfehérvári megmérettetésen. A csapat legfőbb bajnokesélyese Bakosi Péter, aki szabadtéren zsinórban öt bajnoki címnél tart, és évek óta nem győzték le a hazai mezőnyben. Ez a sorozat még úgy sem szakadt meg, hogy a Budapest Openen a harmadik helyen végzett, hiszen két ukrán sportoló előzte meg az Ikarus-pályán rendezett viadalon.

– Nem is a helyezéssel volt az elsődleges gond, hanem a kétszáznyolc centis eredménnyel, illetve azzal, hogy nem mozgott túlságosan biztatóan Péter – mondta az edző-édesapa Bakosi Béla. – A magyar bajnokságot azonban ilyen állapotában is meg kell nyernie, ha ebben a mezőnyben nem sikerül, akkor az kisebbfajta katasztrófával érne fel. Úgy gondolom, kétszáztíz-kétszáztizenöt centire még úgy is képes lehet, hogy a legutóbb látottak alapján nincs túl jó fotmában, igaz, előtte a miskolci versenyen biztatóan mozgott.

Bakosi Béla tanítványai közül a hármasugró Zajácz Petra továbbra is jó formának örvend, ő legutóbb egyéni csúcsot ugrott, és ha tartja ezt a formát, esélye lehet a harmadik-ötödik helyezésre. A távolugró Pál Robin remek eredményekkel kezdte az idényt, a Budapest Openen aztán némileg megtorpant. A dobogóhoz egyéni csúcsra lenne szüksége, a realitás inkább a negyedik-hatodik helyezés. Az ifjúságikorú Balogh Csenge abban a reményben vág neki a viadalnak, hogy hármasugrásban teljesíti a győri európai ifjúsági olimpiai fesztivál (EYOF) részvételi szintjét.

A dobószakág fő éremvárományosa Szikszai Róbert, aki Kővágó Zoltán mögött, egészen szerencsés esetben akár az olimpiai ezüstérmes előtt is végezhet. Az idén stabilan hatvan méter felett teljesítő junior Európa-bajnok és U23-as Eb-bronzérmesnek a legrosszabb esetben is dobogóra kellene állnia, és Káplár János is harcban lehet a jó helyezésekért. Kerekes Dóra a Budapest-bajnokságon megerősítette jó formáját, idei nagy riválisával, Váradi Krisztiánal lehet harcban a súlylökésben olimpiai harmadik, de diszkoszvetésben is toronymagas esélyes Márton Anita mögött. Férfi súlylökésben Kerekes László is éremesélyesnek számít, a nevezési eredmények alapján harmadikként vág neki a viadalnak.

Két számban és kettős céllal versenyez majd Székesfehérváron Osváth Krisztina, aki idén is tartja tavalyi jó formáját.

– Kriszti négyszáz és nyolcszáz méteren is indul, a rövidebb távon az a cél, hogy az első négy között végezve bekerüljön az Európa-kupán induló válogatott váltójába, és elérje az utánpótlás Európa-bajnokság szintidejét – mondta Széles Imre edző. – Nyolcszázon ranglistamásodikként várja a bajnokságot, így a dobogórajutás mindenképpen elvárás vele szemben.

A tréner ifjúságikorú sprinterei is ott lesznek a mezőnyben, méghozzá a tapasztalatszerzés, és a korosztályos országos egyesületi csúcs megdöntésének reményében. A Szaffián Zsombor, Béni Gergő, Sipos Balázs, Téglási Ákos összetételű 4×100 méteres stafétának 42.89 másodpercnél kellene jobbat teljesítenie a csúcslista átírásához, a célt segítheti, hogy felnőttek között indulhatnak.

Az országos bajnokság valamennyi versenyszámában lesznek előfutamok, illetve a selejtezők, pontosan azért, hogy a nyári világversenyeken szereplők hozzászokjanak az ott divatos verseny- és menetrendhez.

Eredmények, nevezések

Budapest Open és Budapest-bajnokság

A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzőinek eredményei

Férfiak

Magasugrás: 3. Bakosi Péter 208

Távolugrás: 6. Pál Robin 707, 9. Varga Péter Balázs 673

Hármasugrás: 10. Buzga Zoltán 13.77

Nők

Hármasugrás: 2. Zajácz Petra 12.35, 5. Balogh Csenge 11.72

Diszkoszvetés: 1. Kerekes Dóra 52.44

Junior férfiak

100 m: 5. Jámbor Szabolcs István 11.64

Ifjúsági fiúk

Diszkoszvetés: 4. Tóth Balázs 47.54

Ifjúsági lányok

Diszkoszvetés: 1. Zsiga Kinga 41.62, 6. Pinhasov Mirjam 29.26

Serdülő lányok

Diszkoszvetés: 3. Kiss Virág 30.56

122. országos bajnokság

A Nyíregyházi Sportcentrum által benevezett versenyzők

Férfiak

100 m: Béni Gergő Roland (nevezési eredmény: 11.37), Szaffián Zsombor (11.35), Téglási Ákos (11.32)

200 m: Béni Gergő Roland (22.72), Téglási Ákos (22.69)

400 m: Kovács Máté (50.94), Tasi T. Dávid (48.17)

Magasugrás: Bakosi Péter (226)

Távolugrás: Pál Robin (743)

Hármasugrás: Pál Robin (15.72)

Súlylökés: Kerekes László (17.60)

Diszkoszvetés: Káplár János (59.29), Szikszai Róbert (63.14)

4×100 m: NYSC (Szaffián Zsombor, Bényi Gergő Roland, Sipos Balázs, Téglási Ákos, tartalék: Tasi T. Dávid)

Nők

100 m: Dudás Anetta (12.66)

400 m: Botos Boglárka (57.80), Osváth Krisztina (55.55)

800 m: Osváth Krisztina (2:09.18)

Hármasugrás: Balogh Csenge (11.85), Zajácz Petra (12.16)

Súlylökés: Tucsa Veronika (12.13)

Diszkoszvetés: Kerekes Dóra (53.26), Zsiga Kinga (41.02)

