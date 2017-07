A különös wimbledoni életérzés

1877 óta rendezik meg a wimbledoni bajnokságot, 2002 óta az elsőt, amelyen lesz magyar férfijátékos a főtáblán. És mind közül az első olyan füves pályás Grand Slam-torna veszi kezdetét hétfőn, amelyen nyíregyházi születésű, a szabolcsi megyeszékhelyen nevelkedett játékos is indulhat.

Fucsovics Márton korábban ötször próbálkozott meg azzal, hogy a selejtezőből feljusson az angol nyílt bajnokság főtáblájára, ez egyszer sem sikerült. Aztán alig egy hete, június 25-én megnyerte az ilkleyi ATP-challengerversenyt, aminek köszönhetően szabadkártyát kapott a wimbledoni főtáblára. Egy héten át készült a bajnokság helyszínén, hétfőn pedig a világranglistán 26. helyen álló, a wimbledoni versenyen a 16. kiemelési sorszámot kapó Gilles Müller ellen lép pályára a főtáblán, a legjobb 128 versenyző között. A mérkőzés a magyar idő szerint 12.30-kor induló programban a harmadik, aznapi utolsó lesz a programban, a negyedik számú wimbledoni stadionnak számító 18-as pályán.

– Nem ilyen sorsolásra vágytam – mondta a világranglista-107. Fucsovics Márton. – Müller olyan stílusú játékos, aki ellen nem nagyon szeretek játszani, hiszen balkezes, ráadásul nevezhetjük füves pályás specialistának. Bombaformában játszotta végig a legutóbbi két versenyét, de persze szó nincs arról, hogy eleve lemondanék a továbbjutásról. Ő is foghat ki rossz napot, én is jó formában vagyok, úgyhogy készen állok arra, hogy jó meccset játsszak vele.

Marci pénteken jó ismerőseivel edzett, hiszen a szlovákiai Gombos Norberttel (90.) máskor is gyakorolt már együtt, ráadásul nyelvi problémáik sincsenek. Délután pedig Ernests Gulbisszal (576.) tréningezett, aki még a top harmincba tartozott, amikor 2012-ben a lettek elleni nyíregyházi Davis-kupa-mérkőzésen legyőzte őt Marci, aztán tavaly is a barcelonai ATP-500-as verseny első fordulójában. Gulbis sérülése miatt esett vissza a világranglistán, emiatt kikérte a féléves védettségét, és így indulhat Wimbledonban. Miután Gulbis első ellenfele az a dominikai Victor Estrella Burgos (93.) lesz, akit Marci, mint az ilkleyi verseny első kiemeltjét verte meg az első fordulóban, ezért akár tanácsokat is adhatott a lett fenegyereknek. Főként, hogy az őt kétszer legyőzve azért van respektje Gulbis előtt.

– Jól elvagyunk Ernestsszel is, nagyokat röhögtünk az edzés előtt és után – mondta Fucsovics Márton. – Szombatra a Müller elleni nyitányt szem előtt tartva már szándékosan balkezes edzőpartnereket kerestünk, így találtunk rá a cseh Jiri Veselyre és a spanyol Fernando Verdascóra, akivel a budapesti ATP-versenyen játszottam. Edzőmmel, Sávolt Attilával kidolgoztuk a megfelelő taktikát, kérdés, mennyit tudok majd megvalósítani belőle. Nagyszerűek voltak az elmúlt napok Wimbledonban, sokat edzettünk, a főtáblások jogán autót küldenek értem, és hoznak-visznek az edzésekre, úgyhogy itt tényleg megbesült teniszezőnek érzi magát az ember. Jó lenne sokáig élvezni ezt az érzést!

