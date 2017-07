A legendás verseny tovább él!

Július 15-16.-án Parádsasváron rendezték a 34. HE-DO Mátrai Hegyiversenyt az MNASZ HE-DO Autós Gyorsasági Országos Bajnokság és Hegyi Kupa III-IV. futamait, a 2016-os évben teljesen felújított mátrai versenypályán.

A magyar autósport egyik legtradicionálisabb rendezvénye már az idei évben is szerepelt a CEZ, az FIA Közép Európai Zóna Trófea versenynaptárában, de remélhetőleg akár már a jövő évben az FIA Hegyi Európa Bajnokságának naptárába is bekerülhet mely szakmailag a legmagasabb szintű sorozat ebben a versenyágban.

2017-ben az Országos Bajnokság és a Hegyi Kupa magyar indulói mellett szlovák és lengyel versenyzők is rajthoz álltak a versenyhétvégén. A túraautók mezőnyében igazi különleges versenygép volt a lengyel DUDA Grzegorz Hyundai i20 WRC-je melyet először láthattak Magyarországon élőben az autósport rajongók. A formula autók kategóriájában a szlovák BERES Josef junior egy Honda motoros Tatuus PY012-es versenygéppel vágott neki a 34. Mátrai Hegyiversenynek és ha már ott volt, akkor 2perc 25,216másodperccel meg is futotta a pálya felújítása óta a leggyorsabb időt!

A hazai versenyzők közül a gyorsasági autós mezőny korelnöke Bódis Kálmán az egyik imádott 911-es Porsche-jával is átadott egy pályacsúcsot a múltnak egy 2perc 35,340 másodperces idővel, melynek elődjét a karosszériás autók között Turán Frigyes tartotta, aki idén csak a szombati napon állhatott dobogóra a leggyorsabb túraautók között a kissé gyengébb, rally szabályok szerint épített R5-ös Ford Fiesta-val!

Szombaton az ETCC tavalyi bronz érmese a helyi versenyző Nagy Norbert még kiváló versenyzéssel meg tudta szerezni a túraautók között a győzelmet a SEAT LEON Racer-el, ám vasárnapra Bódis Kálmán a meglehetősen nagy lóerő és pár évtizednyi tapasztalat előnnyel a fent említett új pályacsúccsal már felül kerekedett fiatal ellenfelén.

A Suzuki Swift-ekkel versenyző a Hankook Racer Kupa mezőnyében a több fiatal tehetség közül, akik először vágtak neki a parádsasvári pályának, Boldizs Bence egyetlen futamgyőzelmet sem hagyott az ellenfeleknek, a négy versenyfutamból mindet megnyerve tarolt a hétvégén a kis márkakupában!

A HEGYI KUPA értékelésében ahová az amatőr versenyzők és a más szakágakból érkezett vendég sporttársak is benevezhettek mindkét versenynapon Szekeres Péter volt a leggyorsabb egy M3-as BMW volánjánál.

A mezőny kissé mérsékeltebb létszáma ellenére a 34. Mátrai Hegyiversenyen érdekes autókat és látványos, izgalmas futamokat élvezhetett a sok ezer kilátogató autósport rajongó! Ráadásul a verseny történetében először egy érdekes újítással is szolgáltak a rendezők. A HE-DO Hill Climb Rádió FM hullámhosszán hangban, valamint a http://hedohegyiverseny.hu/ weboldalon, az interneten képben is online streamben, valamint két helyszínen óriáskivetítőkön is követhették a verseny eseményeit és eredményeit a szurkolók!

Bármely sportágban jó látni, ha felélesztenek, megújítanak, vagy tovább visznek egy nagy tradíciókkal bíró rendezvényt! Ami Monaconak az F1 vagy a Monte Carlo Rally, a franciáknak a LeMans vagy az amerikaiaknak a Pikes Peak az a több mint száz éves magyar autósportnak, a Mátrának és Heves megyének a Mátrai Hegyiverseny melynek történetében a tavalyi és az idei versennyel remélhetőleg egy újabb, legalább három évtizedes új fejezet nyílt meg!

Minden autósport rajongót szeretettel vár jövőre is a 35. HE-DO Mátrai Hegyiverseny Parádsasváron!

