A legolcsóbb beruházás a nevelés

Agárdy Sándor a telefonját az iskolai füvészkert és ökokert melletti gyümölcsöskertben vette fel, ahol éppen két feketeberkenye-bokrot ültetett el, amelyeket a település egyik lakója ajánlott fel.

Nem rendezvényeken, a természetben ünnepelünk.

Szigetvári Csaba

Április elején az önkormányzat segítségével és a 8. osztályos diákok közreműködésével erdőt is telepítettek, száz darab csemetét – többek között tölgyfát, fűzfát, nyárfát, nyírfát, platánfát – ültettek el, vagyis ebben az oktatási intézményben nemcsak beszélnek a Föld és élővilágának védelméről, hanem tesznek is érte.

Optimista pedagógus

– Egy pedagógus már a hivatásából adódóan sem lehet pesszimista, csak optimista, még ha olykor adódnak problémák is, hiszen mi a jövőt építjük, alakítjuk, formáljuk – kezdte válaszát a 2014 óta ökoiskola címmel büszkélkedő intézmény vezetője.

– Úgy gondolom, hogy lehetne jobban törődnünk a környezetvédelemmel, de az iskolákban már annyi mindennel foglalkozunk, hogy napjainkban a környezeti nevelés a háttérbe szorul. Bár sokat beszélünk róla, de tettekkel kellene megerősíteni mindazt, amit a fiatalok tanulnak. Úgy érzem, a nagy lelkesedéssel egykoron elindított környezeti mozgalom egy kicsit most megtorpanni látszik. Hiába vannak ökoiskolák, ha nem csinálnak mellette semmit, akkor is elvannak. Természetesen a nem ökoiskolák is sokat tehetnek környezetünkért. Ha kiraknak évente öt madárodút, már többet tettek a semminél. Vagy az is nagy eredmény, ha felhívják a fiatalok figyelmét a védett növényekre és állatokra, hogy ne nyúljanak hozzájuk. A legtöbb ember nem viszi el az 50–60 méterre levő tárolóedénybe a szemetet, hanem eldobja. A diákokat is többször figyelmeztetni kell erre, sajnos, nem elég egyszer elmondani, újra és újra beszélni kell róla. A diákok akkor vigyáznak az iskolaudvarra, a fákra és a virágokra, ha a magukénak érzik, s erre nevelni kell őket, illetve be kell őket vonni a fák ültetésébe, a virágok gondozásába.

– De gond van a felnőttek szemléletével is. Szatmárban láttam a közelmúltban, hogy a fűnyíróval lenyírt füvet kidobták az árokpartra, holott azt komposztálni is lehetne. Sok helyen az építési törmeléket kiviszik a határba, pedig azt el is szállítanák a lakások elől. Az biztos, hogy a legolcsóbb környezeti beruházás a nevelés, ezt ma is állítom. Ettől olcsóbb és hatékonyabb módszer nincs, ha azt céltudatosan végzi a pedagógus a mindennapi gyakorlati életben.

A fiatalokat be kell vonni a faültetésbe, a virágok gondozásába.

Agárdy Sándor

Az ürgékre fókuszálnak

Dr. Szigetvári Csaba szerint ma már annyiféle világnap van, hogy a jelentőségük kissé elinflálódott, a természet- és környezetvédők számára mégis fontos április 22-e. – Nem különféle rendezvényeken ünnepeljük a Föld napját, ugyanis ebben az évszakban bőven akad munkánk – például ébredeznek a pelék, költenek a madarak, és a védett növények közül is sok ekkortájt bújik elő. Nekünk egyébként is minden nap a Föld napja – válaszolta érdeklődésünkre az E-misszió Egyesület elnöke, akit akkor értünk utol telefonon, amikor éppen Ófehértó, Baktalórántháza, Szakoly és Balkány térségébe tartott, hogy feltérképezze a homokgyepi, homokpusztai élőhelyek állapotát.

– Ma az ürgékre fordítunk különös figyelmet, hétvégén pedig a Sóstói-erdőben ellen­őrizzük a költéseket – tette hozzá Szigetvári Csaba, a lakosságnak pedig azt javasolta, hogy szombaton menjenek ki a természetbe, ismerkedjenek vele, így ünnepeljék a Föld napját.

Hatékonyan szelektálni

– A Föld napja alkalmából érdemes számot vetnünk, mennyire vagyunk hatékonyak a szelektív hulladékgyűjtésben, ugyanis jelentős különbségek vannak a magyar városok lakosságának gyakorlatában. A tejes és gyümölcsleves kartondobozokat Veszprémben, Pakson, Székesfehérváron, Kecskeméten és Monoron szelektálja a leghatékonyabban a lakosság, Budapest a középmezőnybe tartozik abban a rangsorban, amely egy lakosra vetítve vizsgálja a szelektíven gyűjtött és újrahasznosított italcsomagolás mennyiségét. Ha minden magyar lakos olyan hatékonyan szelektálna, mint a veszprémiek, egy éven belül megduplázható lenne az újrahasznosított italos kartondobozok mennyisége – mondta Baka Éva.

Az Italoskarton Környezetvédelmi Egyesülés ügyvezető igazgatója hozzátette: – A 33 városra kiterjedő felmérésünk eredményei azt mutatják, hogy ahol aktív szemléletformálás és oktatás zajlik, ott meg is mutatkozik az eredmény. A lakosság megfelelő és folyamatos tájékoztatása és oktatása szükséges ahhoz, hogy az értékes, újrahasznosítható hulladék ne a kommunális hulladékba és a szemétlerakókra kerüljön.

A kék bolygó kincse

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtára és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület közös szervezésében megvalósuló 44. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyvhónap keretében április 24-én, hétfőn Víz, a kék bolygó kincse címmel nyílik könyvkiállítás a Föld napja alkalmából Tiszavasváriban, a városi könyvtár zenei és helyismereti gyűjteményében. A tárlat május 24-éig tekinthető meg.

