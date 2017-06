A lent és fent között félúton

Emlékszem, már én is jócskán betöltöttem a 20. életévemet, amikor végre lett fürdőszobánk. Egy kicsit pironkodva mesélem mindezt még három évtizeddel később is, mert a magyar ember valahogy mindig röstelli a szegénységét. Ki tudja, mennyi család hallgat ma is a szabolcsi, szatmári vagy a beregi falvakban, s titkolja lesütött szemmel, hogy egyfolytában csak kuporgat, s méricskéli nap mint nap, meddig is ér a takarója. S ugyanígy ki tudja, mennyi magára hagyott családanya várja remegve a holnapot néhány gondjaira bízott gyerekkel, mert a férje – talán egy jobb élet reményében, talán a „nincs” elől menekülve – megfutamodott.

Az ország keleti régiójában járva szinte ordít a csönd, a térség mérhetetlen ideje csak hallgat, és sokaknak reményük sincs arra, hogy megvalósulni lássák az álmaikat. Vagy azért, mert nem könnyű munkát találni, vagy azért, mert errefelé még mindig ismeretlen fogalom a bérfelzárkóztatás, s messze még a bérunió. Pedig az embert a tervei, a vágyai viszik előre. A hit a kiteljesedésben, a gyarapodásban és a boldog, nélkülözéstől mentes életben. S ha nem megy másképp, a hitelnyújtó kezet is örömmel elfogadjuk, és tesszük ezt akkor is, ha nincs erőnk szembenézni vele, hogy talán túlvállaljuk magunkat. Csütörtökön egy ilyen családnál jártam, s egy kicsit a gyermekkorom, és az édesanyám küzdelmei is megidéződtek. Mert ilyenkor visz egy út fölfelé és lefelé is. Nekünk akkor sikerült a jobbikra lépnünk. De vajon sikerül-e másoknak is?

– Matyasovszki József –

