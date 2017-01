A leszakadókon kívánnak segíteni

Nagy jelentőségű párbeszéd kezdődött csütörtökön a megyeházán civil szervezetek, önkormányzatok és kormányzati szereplők részvételével. A meghívottak – az emberek megélhetési, munkavállalói és egyéb fejlesztési igényeire reagálva – arra szövetkeztek, hogy olyan pályázati programokat tudjanak megvalósítani, amelyek a hátrányos helyzetű településeken élők, a helyi közösségek igényeit szolgálják. Mindjárt négy olyan Emberi Erőforrás Fejlesztési Programról (EFOP) is szó esett, amelyből hármat már meg is jelentetett a minisztérium.

– Amióta az operatív programok fejlesztése elkezdődött többen is megfogalmaztuk már, hogy ezeknek a programoknak átjárhatónak kellene lenniük – vezette fel a tanácskozás apropóját Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. – Az emberek, s a helyi közösségek ugyanis nem elkülönített programcélok mentén szervezik az életüket, hanem olyan igényeik vannak, amelyekre a hazai és az európai fejlesztéseknek válaszolniuk kell. Mivel a megyei önkormányzat mostani feladata is a közösségszervezés, partnerség és átjárhatóság fogalomkörei köré szerveződnek, ebből egyenesen következik, hogy a település- és területfejlesztési operatív programjaink, a határ menti együttműködési projektjeink mellett olyan érintkezési pontokat kell keresnünk a helyi közösségekkel, amelyek fontos közcélokat valósítanak meg. Most úgy látjuk, éppen ezek az EFOT pályázatok azok, amelyek az ilyen megyéknek is, mint a mienk lehetőségeket nyújtanak – hangoztatta a megyei elnök, majd átadta a szót az egyik legfontosabb partner, a Szövetség a Hátrányos Helyzetű Területek Fejlesztésért elnökének.

Kiss Attila, a konferencia másik házigazdája azt hangsúlyozta, hogy a kormány az utóbbi években egyre precízebben és pontosabban határozta meg a vidékfejlesztés kereteit, ami még hatékonyabb fejlesztést tehet lehetővé, ha a térség társadalmi és közigazgatási szereplői összefognak.

– Az Innovációs és Oktatási Közösségi Központok létrehozását a vidéken élő felnőttek átképzésére például nagyon fontosnak ítéltük, mert a 17 leghátrányosabb helyzetű térségbe települt központ hihetetlenül hatékonnyá teheti a munkánkat, ha ezeket jól szervezzük és élettel töltjük meg. Fontos, hogy összefogva megmutassuk a kormánynak a helyi infrastruktúra adta lehetőségeket és feltételeket, mert így még precízebb és pontosabb pályázati kiírások születhetnek, ami kormányzati és helyi érdek is egyszerre. Fontos szerepet kívánunk betölteni, mivel jelenleg 73 önkormányzatot fogunk össze ebben a munkában, amelyek 200 ezer ember éltére vannak ráhatással, s 17 egyesület is társulni fog, amiből tizenkettőt már be is jegyeztek a cégbíróságon – adta tudtul a szövetség elnöke.

KM-MJ

