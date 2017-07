A limerickeké lesz a főszerep

Olvasóink biztosan emlékeznek rá: az elmúlt két VIDOR Fesztiválon óriási sikere volt a Nyírségi Limerickbajnokságnak, amelyet a Móricz Zsigmond Színház, A Vörös Postakocsi folyóirat és lapunk hirdetett meg.

Egyéniben és csoportosan

A megmérettetésen mindkét alkalommal több száz pályamű versengett, s az elsöprő sikert látva egyértelmű a folytatás: a nemes versengést az idén is meghirdetjük.

Gergely Ágnes író, költő megfogalmazása szerint „a limerick kötött formájú, ötsoros nonszensz vers, amely az első sor „Volt egyszer…” mesei fordulatával bejelentett hős kalandjait beszéli el, a kalandoknak az ötödik sorban félig megismétlődő első vagy második sor szab határt. A rímképlete: AABBA, a BB sorok mindig rövidebbek. Bárkiből válhat limerickíró, csak humor és kreativitás kell hozzá. Ezúttal is két kategóriában (egyéni és csapat) várjuk a műveket, négy témában: sport, közélet, a hely szelleme (az én kis falum/városom) és szabadon választott. A jeligével ellátott alkotásokat az anita.szaraz@kelet.hu címre, illetve postai úton a Nyíregyháza, Dózsa György utca 4–6. címre várjuk augusztus 13-áig. A műveket a színház, a folyóirat és lapunk képviselői előzsűrizik, a döntőre a VIDOR Fesztivál keretében kerül sor. A fináléra meghívjuk az oda bekerült alkotások szerzőit és szurkolóikat, a verseny pedig amellett, hogy maga a műfaj humoros és szórakoztató, nagyon is komoly: mindkét kategória győztese értékes jutalmat kap.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA