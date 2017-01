A mangalicákon kívül mindenki élvezni fogja

Tizenhat évvel ezelőtt három csapat részvételével indult el a napkori böllérversenyek máig íródó története, amelynek újabb fejezetééig már csak kettőt kell aludni: január 14-én, szombaton rendezik meg a gasztronómiai eseményt.

Finomságok és látnivalók

– Ez a megye legnagyobb és legöregebb gasztronómiai fesztiválja, amelynek a tematikáján, illetve a lebonyolításának módján nem sokat változtattunk az elmúlt több mint másfél évtized alatt, hiszen jól működik – mondta az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Támba Miklós házigazda, főszervező.

– Húsz–huszonegy csapat részvételére számítunk (eddig 16 együttes adta le a nevezését): külföldről, illetve az ország távolabbi pontjairól is érkeznek versenyzők, így a látogatók különböző ízvilágokkal találkozhatnak majd. Mert természetesen a csapatok nem csak a vendégek szórakoztatásáról, hanem a kóstoltatásról is gondoskodnak – kóstolójegyet 500 forintért lehet majd vásárolni.

A Szoboszlai Gyula vezette zsűrinek ezúttal sem lesz könnyű dolga, amikor a legjobb ételeket és italokat kell kiválasztaniuk, a látogatókra pedig nem csak finomságok várnak: kiváló programok is színesítik a napot. Azért, hogy a lehető legtöbben eljuthassanak a fesztiválra, ingyenes buszjáratok indulnak, így annak sem kell autóba ülnie, aki a fogópálinkát is szeretné megkóstolni – mondta Támba Miklós.

Örömünnep lesz

– A rendezvény elérte a kitűzött célját, hiszen az év első kiemelkedő gasztroeseménye lett, és nem csak a megyében, de országosan is – mondta Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke.

– A versenyre még a Dunántúlról is érkeznek látogatók, ami jó hatással van a térség turizmusára, és növeli a vendégéjszakák számát. Azzal, hogy a csapatok között is vannak távoli tájakról érkezők, színesedik az ízpaletta: a Napkorra érkezők nem csak a Nyírségre jellemző technológiákkal és feldolgozási módokkal találkozhatnak – tette hozzá az elnök, aki úgy fogalmazott: örömünnep a böllérverseny, amelynek az a célja, hogy mindenki jól érezze magát. – Korábban Támba Mikit esőcsinálónak hívtuk, mert sok rendezvényen esett, most viszont úgy tűnik, hogy kiváló idő fogadja a csapatokat és a vendégeket.

Habart nyelv és csorbaleves

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most tizenötödször lehetek a zsűri elnöke, így végigkövethettem a verseny fejlődését – mondta Szoboszlai Gyula mesterszakács.

– Nagyon jó látni, hogy a csapatok már nem csak arra figyelnek, hogy milyen ételt készítsenek, de arra is, hogy azt hogyan tálalják fel, vagy hogy milyen körülmények között dolgozzanak. Ezek is rendkívül fontosak, hiszen először a szemünkkel eszünk, így a csapatok ruházata, a higiénia és a látvány is nagyban befolyásolja az értékelést. Számomra mindig nagy élmény a böllérverseny, hiszen különleges ízesítésekkel, nem mindennapi ételekkel is találkozhatok. A határon túlról érkező csapatoknak köszönhetően megkóstolhattam a habart nyelvet, a borscsot vagy a csorbalevest, de örülök, ha például kaporral vagy szegfűborssal készült véres hurkát kóstolhatok, mint ahogy érdekes a citrommal, vagy kölessel, tarhonyával készített kolbász is.

Fellépők, versenyzők

Fellépők: A 10-kor kezdődő megnyitón fellép az Igrice Néptáncegyüttes, a Kaplonyi Asszonykórus, a Napkori Mártogatós Néptáncegyüttes. A színpadon egymást váltják a fellépők: a RetroMania, az lnsect, Kaczor Feri, Dankó Szilvi, Vida Jenny, a 14 órai eredményhirdetés után Roberto, Nótár Mary, Szabó Ádám, Mc Hawer és Tekknő.

Díjak: Közönségdíj a legnépszerűbb csapatnak, a böllérek legjobbja, a legjobb hurka, a legjobb toroskáposzta, a legjobb kolbász, a legjobb fogópálinka és a legjobb forralt bor.

