A mátészalkaiak nem ülnek a babérjaikon

Kézilabda. A múlt sikereiből nem lehet megélni. Legalábbis nem ildomos ülni a babérokon. Márpedig a Mátészalkai MTK NB II-es női kézilabdacsapata az előző évadban olyannyira nagyot domborított, hogy bezsebelte a bajnoki címet az Észak-keleti csoportban. Mindez, persze szép és jó, az aktuális idényben viszont mit sem számít, mi volt néhány hónapja. Ami már történelem.

Így meg kell feszülni a felkészülés közben is, hogy a továbbra Vakarcs Krisztina irányította szatmáriak a jövőben is meghatározó erőt képviseljenek. Nem meglepő módon, a játékoskeretben nincs egetverő változás: egyelőre a balátlövő Árnyas Petra, illetve a balszélső Sigér Dóra sorsa kérdéses.

Ugyanakkor a korábbi kiszemelt (egy esztendeje is felvetődött az átigazolása…), a hajdúszoboszlói, beállósként bevethető Mátravölgyi Gerda csatlakozott az együtteshez. Akárcsak a kapus Kiss Gabriella, ő speciel eleddig a Nyírbátor kötelékéhez tartozott. Időközben edzőmeccsen is megmutatta magát az MMTK: semleges helyszínen, nevezetesen Gyulaházán a Hajdúnánással találkozott. Hamarosan jön a visszavágó, immár Mátészalkán.

– A terv a dobogós helyek valamelyikének megszerzése, és ez a csapat bebizonyította, hogy képes ennek megvalósítására – szögezte le a tréner, Vakarcs Krisztina. – Sőt, ha abból indulok ki, hogy most jobb állapotban vagyunk, előrébb tartunk, mint egy éve, bízhatunk a jó folytatásban.

KM-KT

