A megelőzéstől, a mentésig

Nemcsak anyaként, de sportolóként és a tűzvédelem területén is megállja a helyét Ildikó, akit mindig is a műszaki pálya érdekelt. A jogi végzettség megszerzését követően egy véletlen folytán találta magát a tűzvédelem területén, hiszen 2001-ben a családi vállalkozásban az addig a tűzvédelmi előadóként dolgozó férjét kellett váltania családi okok miatt. Ekkor szereztem és szerettem meg a tűzvédelmet, előadóként nagyon sok dologra ráláttam és úgy vélem, hogy amit az ember szívvel és lélekkel csinál, azt csak szeretheti-mondja mosolyogva a „ lánylovag”.

A 21 éves fia, jelenleg Győrben gépjármű mérnöknek tanul, Ildikó pedig szabadidejében nemcsak tanul, de a spining nagy szerelmese is, hetente több alkalommal kerékpározik edzőteremben zenére.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

