A megyei gazdálkodók 31 milliárd forintot kaptak

– Köszönet jár az agrár- és vidékfejlesztést támogató főosztály dolgozóinak, hiszen megyénkben a kifizetések aránya meghaladja a 99 százalékot – a fennmaradó néhány esetben tulajdonjogi viták hátráltatják a kérelmek lezárását –, pontos és gyors munkájuk eredményeként a gazdálkodók a határidő lejárta előtt hozzájuthattak a támogatáshoz. Ez azért fontos, mert terveztek ezzel az összeggel, ehhez igazítják a munkájuk ütemezését, a forrásokat pedig a hatékonyságuk növelésére fordítják. A kimagasló eredmények elérésében, illetve abban, hogy folyamatosan csökken a problémás ügyek száma, nagy szerepe van az ügyfélközpontú hozzáállásnak is – mondta a főigazgató, aki az idei kérelmekről is beszélt. – A korábbi 36 helyett 41 jogcímre és intézkedésre lehet kérelmet benyújtani, erre április 7-étől volt lehetőség. Május 15-éig 172 ezer kérelem érkezett be – Szabolcs-Szatmár-Beregből 21 866 –, az ügyfelek országosan megközelítőleg 5 millió hektárra – megyénkben 308 ezer hektárra – nyújtottak be igénylést.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA