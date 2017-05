A modern ajándékokat kedvelik

Az utolsó pillanatban, éppen ottjártunkkor futott be egy vásárló a Vinnai Ékszer belvárosi üzletébe, és valami modern darabot keresett egy ballagó lány számára. Döntését azzal indokolta, hogy a manapság legnépszerűbb ajándékkal, a pénzzel szemben az ékszer még évtizedekkel később is szép emlék marad. Vinnai Attila szerint általában is jellemző, hogy a hozzájuk betérők az utolsó napokban – és a fenti okból – döntenek az ékszer mellett, valamint az is, hogy a lányokat szolid, kisebb darabokkal, míg a fiúkat órával lepik meg.

Megtanultuk, hogy egy ballagó fiatalembernek leginkább pénzre van szüksége.

Homonyik Tibor

– A fiatalok körében a fehérarany a legnépszerűbb – főleg sárga vagy rozé színnel kombinálva –, de a fényes, csillogó ékszerek is divatosak. Gyakori szempont, hogy véshető vagy gravírozható legyen, így egyedivé tehetjük a műhelyünkben – tudtuk meg a nyíregyházi üzlet tulajdonosától.

Sokan ajándékoznak könyvet

– Az idén is a fiatalok körében klasszikusnak számító kötetek a legnépszerűbbek, mint a Harry Potter-sorozat és a kapcsolódó kiadványok, a Legendás állatok és megfigyelésük vagy a legújabb, színpadra írt, kétrészes dráma. Népszerűek a középiskolás ballagók körében a könyvmolyképzős pöttyös könyvek, melyekben mindenből van egy kevés – szerelem, barátság, vívódás és fikció –, ami ennek a korosztálynak éppen meghatározza az életét. A sc-fi és fantasy kategóriából is gyakran választanak ajándékot, az Agave köteteit nagyon kedvelik – tudtuk meg Bessenyei Szilviától. A megyeszékhely szívében lévő Libri bolt vezetőhelyettese hozzátette: sokan keresik a könyvutalványt, ami azért praktikus, mert a fiatal maga választhatja ki a nekik tetsző olvasnivalót.

– A továbbtanuláshoz szükséges vagy a szakhoz, érdeklődéshez kapcsolódó kiadványok kerülnek elő ilyenkor leggyakrabban; például az üzleti vonalon tanulók körében népszerű Phil Knighttól A Nike-sztori, a törisek „nagy szerelme” pedig Bán Mór Hunyadi-sorozata.

Családi körben ünnepelnek

– Ballagási ajándék gyanánt kevesen választanak telefont, ezeket inkább karácsonyra és születésnapra viszik. Jellemzőbb, hogy ballagás után azok a diákok térnek be hozzánk, akik pénzt kértek a családtagoktól. A fiatalok ebben az időszakban a közép- vagy magasabb kategóriás okostelefonokat keresik, sokan a legújabb modellek közül válogatnak – mondta egy belvárosi telefonüzlet eladója.

Ezt erősítette meg Hajzer Dóra kívánsága is. A nyíregyházi Eötvös-gyakorló végzős diákjának már a ballagás előtti délelőttön izgalom remegett a hangjában, amikor kifaggattuk. Nem is akarta leplezni örömét a nagy nap előtt.

– Régen nem titok előttem, hogy a ballagás napját egy nagy családi ünnepléssel zárjuk, s a szüleim azt is elárulták, hogy elmegyünk vacsorázni és egy hajnalig tartó bulira. Ennek örülök talán a legjobban, mivel nagyon ritkán van arra alkalom, hogy együtt legyen a család, a nagyszülőktől kezdve az unokatestvéreken át a nagynénikkel, nagybácsikkal bezárólag. Leszünk vagy negyvenen, s két baráti család is csatlakozik hozzánk. Ami pedig az ajándékozást illeti, nincsenek nagy igényeim. Új ékszerekre nem vágyom, mivel nyakláncom, fülbevalóm, karkötőm is van már. Egy komoly és szép telefonra gyűjtögetek, ezért azt kértem a szüleimtől, hogy az ajándékra szánt összeget tegyék egy borítékba.

Jogosítványra gyűjt

Homonyikék szűk családi körben ünneplik meg, hogy a kisebbik gyermekük, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanulója elballagott.

– Az ünnepség az evangélikus templomban kezdődik, onnan vonulnak át a vendégek egy étterembe – adta tudtul Patrik édesapja, Tibor.

– Az ajándékozás nem okozott számunkra nagy fejtörést, mivel már a nagyobbik fiamnál megtanultuk, hogy egy ballagó fiatalembernek leginkább pénzre van szüksége, amihez azért – nevére gravírozott pohárral és elegáns dobozban – egy minőségi italt is odateszünk. A nagyszülők szintén készpénzt adnak, illetve ők takarékbetétet is nyitottak szeretetük jeléül. Úgy tudom, hogy a fiam jogosítványra is gyűjt, s már a nyáron vizsgázni szeretne. Egyébként is mindene megvan, és jól tudja, hogy a fontos felmerülő szükségleteit úgyis finanszírozni fogjuk.

A jótékonykodás menő

Egy szegedi gimnázium diákjainak köszönhetően ebben az évben a jótékonykodás az egyik legmenőbb ajándék. Az Eötvös végzősei ugyanis arra kérték családtagjaikat, szeretteiket, hogy ajánlják fel a ballagási csokrokra szánt összeget egy, az értelmi fogyatékos és halmozottan sérült emberek segítését zászlóshajójára tűző alapítvány számára. Az akció nagy nyilvánosságot kapott, így a Kézenfogva ballagunk nevű kezdeményezéshez összesen 36 iskola csatlakozott.

