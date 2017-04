A mohás foltok ellen jó lehet az oltottmész-por

Örülni fognak a madarak

Vessünk a kert sarkába vagy a kerítés mellé napraforgómagot! A kikelő növényeket és beérő tányérokat örömmel fogadják majd jövő télen a madarak. Ha a pázsitban a téli hónapok folyamán elszaporodtak a mohák, akkor most meg kell a gyepet levegőztetni. Erre a célra kiváló, elektromos árammal működő gépek állnak rendelkezésre. A nagyon mohás foltokra szórjon ki négyzetméterenként 5-6 dekagramm oltottmész-port, amely csökkenti a talaj savanyodását! A kertekben és a parkokban a mohásodást gyakran az okozza, hogy a környezetben élő fák és bokrok megnőttek, és árnyékot vetnek a gyepre. Ezen csak az árnyék csökkentésével lehet segíteni.

A cserepes szobanövények átültetésének is most van az optimális ideje. A cserepéből kinőtt növényt emeljük ki, a földet óvatosan rázzuk le a gyökerekről, és az elhalt, valamint túlságosan megvastagodott gyökérágakat vágjuk le! A növény föld feletti részéről is távolítsuk el az elhalt ágakat és leveleket, szükség esetén most metsszük meg a szobahárs, a mályvarózsa hajtásait, és ültessük el a növényt kissé nagyobb cserépbe, friss, tápdús és a növény igényeinek megfelelő kémhatású (lúgos vagy közömbös) földbe!

A citrom- és egyéb citromféle- (narancs, mandarin, grapefruit) fácskákat csak akkor állítsuk ki a szabadba, amikor a tavaszi fagyok biztosan elmúltak!

Forrás: Balintgazda.hu

VISSZA A KEZDŐOLDALRA