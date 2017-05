A mohóság igen sokba kerülhet a gazdáknak

Növényvédő szerrel házalók, nem ritkán közönséges hamisítók keresik fel a termelőket, kiskereskedőket, akik butaságuknak vagy inkább a rövidtávú haszonszerzés csábításának esnek áldozatul.

– Az utóbbi években megnőtt a külföldről becsempészett, illegális növényvédő szerek mennyisége – szögezte le Barkaszi Imre, a megyei növényvédő mérnöki kamara elnöke. Hozzátette: köztük is főként a kis mennyiségű, de nagy értéket képviselő gombaölő, rovarölő és gyomirtó szerek viszik a prímet. Ezek megvásárlói veszélyes terepre tévednek, hisz nem kapnak számlát, többé pedig nem is látják azt a neppert, aki olyan „szerektől” is meg tudott szabadulni, amelyek köszönőviszonyban sincsenek a csomagolóanyag feliratával. Előfordult, hogy a rovarölő szeres dobozban perzselő gyomirtó szer lapult.

– Az is problémás, hogy az olcsón megszerzett rovarölő szerből a gazda „hátha kevésbé hat” alapon jóval magasabb dózist használ, ráadásul a rezisztencia kialakulásának megelőzését célzó gyári javaslatnál sokkal többször veti be az év folyamán. Ezzel nemcsak magával babrál ki, hanem gazdatársaival is, mert pár év, és azt veszik észre, hogy ez az anyag már nem dolgozik úgy a károsító ellen, ahogy azt az előírások betartása mellett a gyártók ígérték. Új hatóanyagok piacra kerülésére pedig mostanában nincs is esély – mondta a szakember.

KM-GB

Fokozott veszély

Barkaszi Imre szerint külön ki kell emelni, hogy a már említett „biztos, ami biztos” alapon megemelt dózisban a növényvédő szerek a méhekre is fokozott veszélyt jelentenek, legyenek azok normál esetben akár méhkímélők is. Továbbá az engedély­okirat szerint a 14 napos élelmezés-egészségügyi határérték is ki tudja, mennyivel kellene hogy hosszabb legyen ahhoz, hogy a másfél-kétszeres dózisú kijuttatása után a szermaradék a fogyasztók egészségére ártalmatlan szintre csökkenjen.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA