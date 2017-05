A munkából érjünk haza!

Hazánkban 700 ezren szenvedtek el munkahelyi balesetet, háromezren vesztették így életüket 1984 óta amióta működik a munkavédelmi hatóság. Azzal, hogy a kormány 2012-ben április 28-át a „Munkában megrokkantak és elhunytak” emléknapjává nyilvánította, nagyobb figyelem irányult a témára, de az még mindig nem kap kellő hangsúlyt, hogy munkáltatók, munkavállalók, munkavédelmi szakemberek és hatóságok közös felelőssége, hogy egyetlen ember se veszítse életét munkavégzésben közben.

A munkavédelmi előírásokat mindenkinek maradéktalanul be kell tartani.

Dr. H. Nagy Judit

Az adatok ellentmondanak a törekvésnek, hiszen megyénkben egy év alatt 889-ről 974-re nőtt a munkabalesetek száma, négy dolgozó életét már nem lehetett megmenteni. Jenei Sándor munkavédelmi szakügyintéző előadásában elmondta azt is: tavaly a legtöbb sérülés a feldolgozóiparban (299) és a közfoglalkoztatásban (123) volt, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára az egészségügy (84) került. Ellentmondásosnak tűnik, hogy a legveszélyesebbnek tartott építőiparban viszonylag kevés (27) baleset történt, mégis ez az ágazat vezeti a halálos kimenetelű ügyek rangsorát.

Példátlan példák

„Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától, illetve a sérült közrehatásának mértékétől függetlenül” – idézte a törvényt dr. H. Nagy Judit, mielőtt megdöbbentő eseteket sorolva bemutatta, hogy a munkavédelmi hatóság és a bíróság hogyan ítéli meg a gyakorlatban a munkabaleseteket.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztályának helyettes vezetője hangsúlyozta, a munkáltatók az esetek többségében vitatják saját felelősségüket, s előfordul, hogy utasítják a dolgozóikat, mondják azt, máshol és máshogy történt a baleset.

– Favágás közben az egyik munkásra zuhant az ág. A súlyos sérültet a kollégáik autóba ültették, de nem kórházba vitték, hanem egy másik megyébe, ahol a sorsára hagyták, és sajnos az életét már nem lehetett megmenteni – említett egy elképesztő esetet a főosztályvezető-helyettes. A munkavédelmi hatóság szakemberei azonnal az mondták, nem ott történt a baleset… A vizsgálat megállapította a tragédia pontos körülményeit, és arra is fény derült, hogy a munkaadó utasította az munkásait, hogy vigyék át egy másik megyébe a sérültet, valamint az is, a munkavédelmi előírásokat sem tartották be, nem mérték fel a kockázatokat és erre a dolgozókat sem készítették fel.

Szintén vitatta a felelősségét az a cég, melynek áruházi eladója három méterről zuhant le. A vevő kiválasztotta párnát ugyanis csak a polc legtetejéről lehetett levenni, ezért a főnök targoncával emelte fel az eladót, aki elvesztette az egyensúlyát, leesett és szilánkos bokatörést szenvedett. A munkáltató ugyan megtámadta a munkavédelmi hatóság határozatát, a bíróság úgy vélte, jogos volt a döntés, az pedig súlyosbította a helyzetet, hogy a „főnöknek” kellett volna megakadályoznia a balesetveszélyes manővert, ehelyett aktív részesévé vált a balesetnek, miközben targoncakezelői engedélye sem volt.

Egészségesen érjen haza

– Akár kötelezettségekről, akár jogokról beszélünk, soha nem mentesül a munkáltató az alól, hogy minden munkabalesetet kivizsgáljon, jegyzőkönyvet vegyen fel. Az alól sem, hogy a munkavédelmi előírásokat, szabályokat maradéktalanul betartsa, veszélyes munkavégzés esetén kockázati elemzést végezzen és erre a dolgozóit felkészítse – mondta a főosztályvezető-helyettes. – A balesetek megelőzhetőek, a munkavédelmi hatóság azért dolgozik, hogy egészségesen és épen menjenek el az emberel dolgozni, és egészségesen és épen is térjenek haza. Ebben szerepe van a munkáltatóknak, a munkavállalóknak, a munkavédelmi szakembereknek és a foglalkozás-egészségügyi orvosoknak is.

– KM-BM –

Megelőzés és stratégia

– A hatósági munka mellett most a megelőzés kerül a középpontba – hangsúlyozta a munkavédelmi nyílt napon dr. Galambos Ildikó. A Nyíregyházi Járási Hivatal vezetője hozzátette: folyamatban van egy olyan stratégia kidolgozása, amely segít visszaszorítani a munkabaleseteket.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA