A naményiak felszántják a pályát a terv érdekében

Adtak és kaptak. Középút nem létezett. Minderről fényesen árulkodik a száraz tény: a Vásárosnamény egyetlen fellépése végződött döntetlenre, miközben ipari mennyiségben gyártotta, no meg szedte be a gólokat. Ugyanakkor az újonc megyei első osztályú csapat összecsapásait aligha ajánlanánk szívbetegeknek a dokik, sokkal inkább azoknak, akik bírják a gyűrődést – a strapát. Más kérdés, hogy a beregiek számára meglehetősen balul sült el az őszinte futball, olyannyira, hogy például Tivadar András edző nem is húzta ki az őszi szezon befejezésig a kispadon, immár Farkas Bélára osztották a nemes feladatot, hogy vezényletével megkapaszkodjon az együttes.

– Mivel az új edző nem tud, a régi pedig nem akar már a múlttal foglalkozni, így nyugodtan elmondhatom: a szurkolótábor és az elnökség is sokkal több várt – fogalmazott kertelés nélkül Filep Sándor, a vásárosnaményi egyesület elnöke, egyben polgármester. – A megszerzett tíz pont mellett legalább tizenkettő-tizenötöt szórt, szúrt el a csapat. A legnagyobb gond egyértelműen a rengeteg kapott gól, hozzáteszem nem lehet egyértelműen a védők nyakába varrni a történteket, ebben mindenkinek része volt. Az mindenképpen pozitívum, hogy bebizonyosodott, ebben az osztályban látványos támadójátékra vagyunk képesek. Az viszont kritika ránk nézve, nem tudtunk egyetlen meccset sem nullára hozni. Ebből a helyzetből közösen kell kimászni, edzői, vezetői és a drukkerek támogatással, másként nem fog menni.

Ez cáfolhatatlan, csak is összefogással, no meg kőkemény munkával teljesítheti küldetését a Namény. Utóbbira garancia Farkas Béla személye, aki alighanem felszántatja a pályát a fiúkkal, és, persze nem árt némileg acélosítani a keretet.

– A védelmet, ide értve a kapusposztot is, meg kell erősíteni, valamint egy támadójátékos igazolása is szükséges. Az biztosnak tekinthető, hogy Illés Péter és Vass Sándor abbahagyták, Balogh Tibor pedig bejelentette távozási szándékát. Ugyanakkor már is erősödtünk, mert az ősszel sokat kihagyó Deskó Dávid visszatért: őt ismerjük, senkinek nem kell bemutatni, reméljük, újra kulcsembere lesz a csapatnak. A Lizák, Mándi duó, kiegészülve Deskóval talán csodákra lehet képes és így elérjük célunkat, kiharcoljuk a bennmaradást – adott hangot a legfőbb kívánságnak Filep Sándor.

KM-KT

Naményi nagyító

A Vásárosnamény megyei I. osztályú csapatának őszi mutatói

A bajnoki állás: 15. Vásárosnamény 15 3 1 11 29–49 10

Otthon: 8 2 – 6 17–24 6

Idegenben: 7 1 1 5 12–25 4

A házi góllövőlista. 8 gólos: Mándi László. 4 gólos: Bicskó Gábor, Peregrin Richárd. 3 gólos: Lizák Bence. 2 gólos: Balázs Gergő, Illés Péter, Sebestyén Gergely. 1 gólos: Bancsi Gábor, Bíró József, Danku József. Öngól: Hokk Ádám (Rakamaz).

