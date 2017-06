A németek ellen dől el a sorsuk

Egy vereség és egy győzelem a magyar női 3×3 válogatott mérlege Franciaországban, a nantes-i világbajnokság számára első napja után. Az első helyen kiemelt mieink számára még semmi nincs veszve, a nyolc közé jutáshoz a csoport első két helyének valamelyikén kell végeznie, és ahhoz meg kell nyernie a keddi két mérkőzését a németek, illetve a kazahok ellen.

– Az oroszok elleni bemutatkozó mérkőzésünket túlizgultak, a kirgiz csapat pedig nem képviselt túl nagy játékerőt, így ellene gyakorolhattok a mozgásokat és a figurákat – mondta a mieink számára hétfői szünnapon a vasárnap 12–10-re elveszített nyitó, majd a 22–3-ra megnyert második mérkőzés kapcsán Papp Klaudia, a válogatott nyíregyházi játékosa, aki mindkét mérkőzésen a kezdő sorban kapott helyet. – Lehet nem látszott a játékomon, de az elején én is nagyon izgultam, de ez gyorsan elmúlt, és igyekeztem csak a játékra koncentrálni. Azt beszéltük a lányokkal, hogy jobb lett volna, ha éppen fordított sorrendben játsszuk a két meccset, az oroszok is sokat profitáltak abból, hogy ellenünk már a második összecsapásukat vívták, és előtte a kazahok ellen hangolódtak.

A magyarok sorsa a kedd kora délutáni mérkőzésen akár el is dőlhet, hiszen az eddig veretlen németekkel találkoznak. Igaz, ők a kirgiz és a kazah csapatot, vagyis a csoport két pofozógépének számító válogatottat győzték le eddig, a magyarok által alaposan eltángált kirgizeket éppenséggel éppenhogy, egyetlen ponttal (13–12).

– Hétfőn edzéssel készültünk, a csapatok nagyon szigorú időrendben használhatják a centerpályát, mi is negyedórát gyakorolhattunk rajta, aztán mentünk tovább a bemelegítőpályára – folytatta a két meccsen tíz pontot szerző, újfehértói lakosú játékos. – Edzettünk már az óceánparton is, ami igen megerőltető volt, de túl sok időnk még nem volt megismerkedni a környékkel. Nagyon profi a szervezés, fantasztikus, felemelő a hangulat, rendkívül gyors a három három elleni játék.

Ne feledjük, immár hivatalos, hogy a kosárlabda új olimpiai szakágáról van szó, így Papp Klaudia igazán nívós versenyen képviselheti a magyar színeket.

3×3 világbajnokság

Nők

A csoport

Az eddigi eredmények: Oroszország–Kazahsztán 21–3, Németoszág–Kirgizisztán 13–12, Németország–Kazahsztán 21–6, Oroszország–Magyarország 12–10, Magyarország–Krigizisztán 22–3.

Az állás: 1. Németország 2 győzelem/0 vereség (17 pontos meccsenkénti szerzett pont átlag), 2. Oroszország 2/0 (16.5), 3. Magyarország 1/1, 4. Kirgizisztán 0/2 (7.5), 5. Kazahsztán 0/2 (4.5)

