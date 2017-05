A neve egyelőre rejtély, de épülhet a hotel Sóstón – Bő egy év múlva adhatják át

Volt egyszer a Szeréna-lak Sóstón. Küllemében hajazott a Svájci Lakra, a nevét pedig Kégly Szerénáról kapta. A második világháború után a megyében élő állami gondozott gyerekek és az úttörők szervezett üdültetésének adott otthont, aztán 1997-ben az akkori városvezetés lebontatta, 2006-ban pedig eladta a területet egy vállalkozónak. A közel egyhektáros területet 2013-ban vásárolta vissza a jelenlegi önkormányzat 290 millió forintért. Ott, a fürdő tőszomszédságában magasodhat belátható időn belül az új sóstói négycsillagos szálloda.

– Önmagán is túlmutató fejlesztés ez. A dinamikus Sóstó-fejlesztésnél egyetlen fontos láncszem hiányzott: gyógyhelyet rentábilisan nem lehet működtetni hosszútávon négycsillagos szálloda nélkül. Lám, immár elmondható: hamarosan beteljesül az álom – jegyezte meg dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

– Ha szerettünk volna nívós, nemzetközi konferenciát szervezni, gondot jelentett volna a résztvevők elszállásolása három helyen. Amennyiben jövő júniusra elkészül a hotel, gyönyörű környezetben lehet lebonyolítani rangos rendezvényeket. A Modern Városok Programja keretében kinyilvánított állami támogatás mellé biztosítjuk az önerőt, a szálló pedig az önkormányzat tulajdonát képezi majd. Több mint egy éve kezdődtek el az előkészületek, megalakult a projektteam, nyilvános tervpályázatot írtunk ki, az alapján döntött a zsűri. Az idén a közbeszerzési tendert a Zemplénkő Kft. nyerte el. Kedden hozzáláttak a munkálatokhoz, és bő egy múlva fejeződhet be a beruházás. A szállodától zárt térben lehet átjutni a fürdő területére. Olyan szakmai üzemeltetőt szeretnénk találni, amely tudja biztosítani a hotel folyamatos kihasználtságát. A névválasztás is ekkor válik időszerűvé. Most tehát az biztos, hogy jövő júniusra új négycsillagos hotellel gazdagodhat Sóstó, ami Nyíregyháza egyre markánsabb hírnevét tovább erősítheti.

KM–LTL

Fontos adatok

A beruházás teljes forrásigénye: 4 milliárd forint

A kormány támogatása: 3,1 milliárd forint

A város önrésze: 900 millió forint

A hotel kapacitása: 122 szoba, (terasszal 195 főre bővíthető) 145 fős étterem, 204 fős konferenciaterem

Új munkahelyek száma: 66

Az átadás várható időtartama: 2018. június

VISSZA A KEZDŐOLDALRA