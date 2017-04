A nő elment a tetoválóhoz megújítani a szemhéj tetoválását, de durva dolog történt, amikor kiment a napfényre

A Nyíregyházi Törvényszék másodfokú tanácsa 1 évre csökkentette a tetoválással foglalkozó vádlottal szemben – gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt – korábban elsőfokon kiszabott 2 év próbára bocsátás tartamát.

A megállapított tényállás szerint a sértett hölgy megjelent a tetoválással foglalkozó vádlott üzletében, és kérte, hogy újítsa meg a szemhéj tetoválását. A sértett ennek elvégzését követően a helyiségből eltávozott. A napfényre kiérve azonban éles fájdalmat érzett a szemeiben, látása elhomályosult, ezért visszament a szalonba. A vádlott megnézte a sértett szemeit, és elküldte a feleségét a gyógyszertárba Septosyl szemkenőcsért.

Mivel az ismeretlen összetételű érzéstelenítő a sértett szemét és szemkörnyékét teljes mértékben elérzéstelenítette, nem érezte, hogy szemének a vádlott vagy saját maga általi letörlése során szaruhártyája megsérült. A sérülések gyógytartama a bal szem esetén 3 hét, a jobb szem esetén 6 hónap volt.

A törvényszék álláspontja szerint az kétségtelenül megállapítható, hogy a sérülés a vádlott által végzett szemtetoválás eredményeként következett be, ugyanis a vádlott nem a tőle elvárható körültekintéssel járt el, és elmulasztotta a sértett – sérülés lehetőségére is kiterjedő kockázatokról történő – tájékoztatását is. A hivatásszerűen tetoválással foglalkozó személytől elvárható az, hogy tisztában legyen az általa végzett tevékenység, és az ennek során alkalmazott készítmény használatának lehetséges kockázataival.

Az ítélet jogerős.

– Dr. Toma Attila, sajtószóvivő –

