A nyár végén kezdődhet a kerti dugványozás

Az ilyen módon szaporítható évelő növények első kis hajtásait most kell ültetni ahhoz, hogy azok az ősz végéig megerősödjenek. Először ki kell választanunk azokat a vesszőket, amelyek alkalmasak a darabolásra, majd a gyökereztetésre. (Legkönnyebben a fűzfafajták és az aranyvessző ered meg, így ezekkel érdemes legelőször próbálkozni.) Az ideális vessző nem túl zsenge, de nem is túl fás, tehát egy erős, fiatal hajtást válasszunk! Ezt vágjuk fel olyan (kb. 6–10 cm-es) darabokra, amelyeken legalább két rügy (helye) van. Rügy alatt vágjuk el, mert ott bújik majd elő a gyökér. Csak a vessző tetején hagyjunk egy-két levelet, az alsókat távolítsuk el! A legegyszerűbb homokkal (és/vagy tőzeggel) megtölteni az ültetőtálcákat, és abba beleállítani a vesszőket. De a gyökeresedés elősegítésére használhatunk hormonkészítményeket is. Ezután mindig tartsuk nedvesen a talajt, egészen addig, amíg a növények teljesen megerősödnek és kiültethetők lesznek!

Néhány nyári dugványozással szaporítható növény: aranyvessző, muskátli, fukszia, leander, levendula, rozmaring és számos évelő díszcserje.

– Hazforum.hu –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA