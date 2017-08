A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégiumban előnnyé válik a hátrány

Nem csak diplomásnak szánják őket a szakkollégiumban, a cél kinevelni olyan értelmiségieket, akik a keresztény értékrenddel megerősítve képesek lesznek tenni a hazai cigányság integrációja érdekében, és példaképei lehetnek azoknak is, akik most még úgy érzik, a nehéz anyagi helyzet, az otthonról hozott hátrányok miatt nincs esélyük. A felvett hallgatókat a tutori és mentori programban pedagógusok segítik, kötelező az idegen nyelv tanulása, kapnak ösztöndíjat is (ebből fizetik a kollégiumi díjukat), ám ehhez szigorú elvárásoknak kell megfelelniük a tanulmányi eredményben éppúgy, mint a közösségi szolgálatban.

Teljesíthető követelmények

– Most kell döntéseket hozni. Akik a mi „célcsoportunkat” adják, egyre mélyebb szegénységbe csúsznak, a családoknak beláthatatlan terhet jelent a felsőoktatási tanulmányok finanszírozása – mondta Molnár Erzsébet intézményvezető, és hozzátette: ezért nagyon fontos, hogy a roma származású, valamint a hátrányos helyzetben élő diákok tudjanak az ösztöndíj- illetve támogatási lehetőségekről. Hallgatóik között vannak olyanok, akik nem hogy otthonról nem kapnak anyagi támogatást, de még ők küldenek haza pénzt. A szakkollégium egyéni, személyre szabott segítséget ad a hátrányok lefaragásához, így a főiskolai, egyetemi tanulmányi követelmények könnyebben teljesíthetőek.

– A felvételi eljárás két részből áll. Az elsőben a beküldött dokumentumokat (pályázatokat) értékeli a szakkollégium felvételi bizottsága. A másodikban a pályázati feltételeknek eleget tevő jelöltek szóbeli meghallgatáson vesznek részt, ahol a szakkollégium célkitűzéseivel kapcsolatos motivációról tájékozódik a felvételi bizottság, ezután alakul ki a felvételt nyert hallgatók listája.

A kollégium már államvizsgázott, a diplomájukat átvett, vagy még tovább tanuló, és sikeresen elhelyezkedett diákjai bizonyítják: sokan elérik az álmaikat.

KM

Információk

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 24. (A dokumentumok beérkezésének határideje.)

A felvételi szóbeli fordulójának tervezett ideje: 2017. augusztus 25-27. – Bevonótábor, részletek az írásbeli jelentkezés lezárását követően! www.meersz.hu/Jelentkezes

További információk:

Molnár Erzsébet intézményvezető: 0620/824-5402

Facebook: Evangélikus Roma Szakkollégium

