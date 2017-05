A nyíregyházi football klub élete végig otthont biztosít törzsszurkolójának

Lajos és Jutka nem bírták fizetni a lakáshitelt és a bank elvette a házukat, az idős házaspár pedig az utcára került.

Lajost mindenki ismeri a klubnál, hiszen hatvan éve minden Szpari meccsen ott van és szurkol kedvenc csapatának, még esküvőjét is lemondta egy mérkőzés miatt, így nem is csoda, hogy Révész Bálint a klub vezetője is tudomást szerzett a sajnálatos eseményről.

Azt mondta, majdnem gutaütést kapott, amikor meghallotta, hogy mi történt velem. Hozzátette, ne aggódjak, majd ők gondoskodnak rólam”

– mesélte meghatódva a Borsnak mindenki Lajos bácsija, akiért a klub, a játékosok és a szurkolótársak is összefogtak.

Forrás: borsonline.hu

