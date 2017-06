A Nyírgyulaj edzője még csak nem is emlékszik hasonlóra…

Kísért a múlt. A nyírgyulajiak egy esztendeje, miként a legutóbbi idényben banánhéjon csúsztak el. Mondhatjuk, elhúzták előttük a mézesmadzagot – mégis érem nélkül maradtak. A megyei első osztályú futballcsapat a negyedik helyet „fogta meg”, ami közel sem tragédia, de szebb produkció is kisülhetett volna, legalábbis a keret minőségét tekintve.

– Felemás érzésekkel gondolok vissza a szezonra, hiszen a célunkat, az 1-5. hely valamelyikének megszerzését sikerült elérnünk, sőt, az utolsó percig harcban voltunk a dobogóért, amiről mint tavaly, most is lecsúsztunk – fejtegette Lukács Tibor, a Nyírgyulaj edzője. – Ennek ellenére van hiányérzetem, mert több volt ebben az évadban. A játékoskeretünk alkalmas arra, hogy még jobb eredményt érjünk el, ehhez még inkább össze kell hangolni a kétfontos küzdelmet, a futsalt és nagypályás futballt. Ugyanakkor a harmadik legtöbb gólt szereztük, viszont ötven gólt kaptunk, ennél csak az alsóházi csapatok kaptak többet. Nem is emlékszem hasonlóra…

Mint megannyi más egyesületnél, egyelőre Lukács Tibor sem is kevés konkrétummal tudott szolgálni a folytatást illetően.

– A jövő egyelőre még képlékeny, minden csapatrészben szükség lenne változásra, frissítésre. Mindkét vonalat „visszük” tovább, annál is inkább, mert benne van a fejlődés lehetősége a csapatban.

KM-KT

VISSZA A KEZDŐOLDALRA