A Nyírségvíz nem olvassa le a vízórákat, az E.ON elhalasztotta a korszerűsítési munkákat

Akit már kiértesítettek

Megkeresésünkre Pampuch Józsefné, a Nyírségvíz Zrt. értékesítési osztályvezetője arról tájékoztatott, hogy a hideg időjárásra tekintettel a lakossági leolvasást felfüggesztették, s csak azoknál a fogyasztóknál jelentkeztek be a cég munkatársai, akiket erről értesítettek.

– A fogyasztásmérő leolvasása során minden esetben az eredeti állapotot állítják vissza munkatársaink. Ha a leolvasás során a fagy elleni védelem nem megfelelő, akkor pedig felhívják az érintett felhasználó figyelmét a megfelelő hőszigetelés elvégzésére. Nagyon fontos, hogy ügyfeleink egy legalább 5 centiméteres vízálló szigetelést tegyenek az aknafedlap és a födém aljára, mert ez már elegendő védelmet nyújt a vízmérő aknába beépített fogyasztásmérő elfagyása ellen – emlékeztetett a tudnivalókra Pampuch Józsefné.

Korszerűsítés elhalasztva

Elkeseredett és egyben felháborodott hangvételű levelet küldött szerkesztőségünknek a Nyírteleken élő B. Ágnes.

Arról kaptak ugyanis értesítést, hogy most, a leghidegebb időszakban, január 11-étől 3 napon át szüneteltetni fogják az áramszolgáltatást 9 és 15 óra között, mert az E.ON hálózatkorszerűsítési munkálatokat végez. Állítólag levélben is kérték a felújítás elhalasztását, de azt a választ kapták, hogy a munkát a röpködő mínuszok ellenére is elvégzik. Olvasónk nem értette, hogyan lehet ilyen döntést hozni, mert ez az emberek egészségét is veszélyezteti.

Minimum napi 4 óra

– A nyírteleki polgármesteri hivatalt a kollégáink tájékoztatták, hogy a települést érintő üzemszünetet elhalasztjuk, a tervezett munkát egy későbbi időpontban fogják a kollégák elvégezni – cáfolta meg az információkat Egyházi Nikoletta, s egyben meg is nyugtatva olvasónkat, valamint a kisvárosban élőket.

– Abban az esetben, ha a nappali hőmérséklet 0 és -15 Celsius-fok között várható, azokat a fogyasztói áramkimaradással járó munkákat, amelyek közszolgáltatót vagy közintézményt érintenének, elhalasztjuk – tette hozzá Egyházi Nikoletta. A lakossági fogyasztói kieséssel járó munkák időtartamát maximum napi 4 órára csökkentik, de lehetőség szerint ezeket is elhalasztják és a szükséges munkálatokat később végzik el.

– Amennyiben a hőmérséklet tovább csökken, és -15°C alatt várható (az OMSZ első szintű veszélyjelzést ad ki), akkor a fogyasztói áramszünettel járó munkákat elhalasztjuk – mondta a szóvivő. – A 6 órát meghaladó fogyasztói kieséssel járó üzemzavarokról a katasztrófavédelmi igazgatóságot is tájékoztatjuk.

