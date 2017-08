A piros fény városa

© Illusztráció: getty images

Mátészalka a fény városa. Az elnevezés arra emlékeztet, hogy 1888-ban Magyarországon először – New Yorkkal egy időben – itt gyulladt ki a villanyfény. Szabolcs-szatmár-beregi lakosként jómagam is büszkén tekintek erre a történelmi tényre, sokkal kevésbé értékeltem viszont a New York-ira emlékeztető mátészalkai dugót, amikor a napokban – egy szombat délelőtt – a Szamoshátra igyekeztem egy riport kedvéért. Hoványi Péter jegyzete.