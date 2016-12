A pofon fájhatott, a vereség annyira nem

Kedves fogadtatásban volt része a kisvárdai női csapatnak az esztendő utolsó, az Európa-bajnokságot követő első bajnoki mérkőzés előtt. A kezdést megelőzően a házigazda ferencvárosiak nemcsak saját soraikból köszöntötték azon játékosokat, akik részt vettek a svédországi Eb-n (a távollévő holland Danick Snieder nélkül is voltak bőséggel, jelezve, hogy milyen komoly erőpróba vár az újoncra péntek este), hanem a kisvárdaiak szerb reprezentánsát, Marina Dmitrovicsot is, aki cserében a meccs első gólját szerezte.

Jutott a virágcsokrokból Szucsánszki Zitának és Kovacsics Anikónak is, holott ők sérülés miatt kihagyták a skandináv kalandot, de a zöld-fehérek klubvezetői nyilván sejtették, hogy gólokkal és jó játékkal térnek vissza. Ezzel együtt a kisvárdaiak az első félidőben egészen jól tartották magukat, az elején két góllal is vezettek, majd negyedóra elteltével kétgólos hátrányból kapaszkodtak vissza 7–7-re. Aztán beindult a Fradi, a hazai találatok közé a humoránál lévő, és a zöld-fehér katlanban lila hajjal fellépő Samira Rocha is közbeszúrt egyet-egyet, de a többször is emberelőnyben játszó hazaiak szünetre megléptek négy góllal.

Bátran, és Dmitrovics-gólokkal kezdte a második félidőt a Várda, aztán Szucsánszki és Kovacsics igazolta, hogy mennyivel másabb lett volna a válogatott, ha ők is rendelkezésre állnak az Eb-n. Négy nullás rohamával megnyugtató, hétgólos előnye lett a Fradinak, a különbségen az ellenfél falában rendre megjátszható beállós, Tarjányi Szilvia szűkített. A lövősorból leginkább csak Dmitrovicsnak volt esélye gólt szereznie, de ő mintha elkedvetlenedett volna a végére a védőktől kapott sok, olykor megtorlatlanul hagyott pofontól.

A vereség azonban nem volt ennyire fájó, Marija Gedroit a legvégén értékesített hétméteresével egészen elfogadhatóvá vált a különbség, a szépszámú publikum soraiból felcsattanó taps pedig a derekasan helytálló Kisvárdának is járt.

Női NB I: 9. forduló

Ferencváros–Kisvárda Master Good SE 32–25 (15–11)

Elek Gyula Aréna, 800 néző, v.: Altmár, Horváth M.

Ferencváros: Szikora – Lukács V. 2, Hornyák D. 3, Szucsánszki 7, Mészáros R. 3, Pena 5/2, Schatzl 2. Csere: Bíró B. (kapus), Szekeres K., M. Jovanovics 4, Kovacsics 5, Szarka A. 1, Monori, Faluvégi. Edző: Elek Gábor.

Kisvárda: Dzsukeva – Mihovics 2, Dmitrovics 5, Szabó V. 3, Smid, Rocha 7, Kucherova 2. Csere: Gedroit 3/2, Tarjányi 3, Dudás G., Bízik B., Vukojevic. Megbízott edző: Dévényi János.

Az eredmény alakulása, 4. perc: 1–3, 8.: 4–5, 15.: 7–7, 21.: 10–7, 25.: 14–9, 39.: 19–16, 45.: 24–17, 53.: 29–21, 58.: 31–23.

Kiállítások: 6, illetve 10 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 3/2.

Mesterszemmel

Elek Gábor: – Meglepett bennünket a Kisvárda jó játéka, mi viszont nem azon a színvonalon kézilabdáztunk, ahogyan valójában tudunk.

Dévényi János: – Kezdjük elfelejteni azt a forgatókönyvet, amikor rendre rosszul kezdtük a mérkőzéseket. Látszik a csapaton Mátéfi Eszter szakmai igazgató munkája és a jövőre nézve biztató teljesítményt nyújtottunk.

További eredmények: Alba Fehérvár–Békéscsaba 32–27, MTK–Siófok 26–23, Vác–DVSC 28–28, Győr–Érd 35–20, Budaörs–Mosonmagyaróvár 27–22, Dunaújváros–Kispest NKK 43–27.

