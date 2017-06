A pünkösdi előfutamokat is szeretné magának a bajnok

A technikai sportágaknál bármikor beüthet a ménkű. Húsvétkor be is ütött, így Kárai Tamás hiába remekelt a Supercars-selejtezőkben és az elődöntőben, a fináléban megadta magát az Audi féltengelye.

Én csütörtökön délután tudtam beindítani az autót.” Kiss Pál Tamás

Így aztán az a Kiss Pál Tamás végzett az élen, aki a ralikrosszozók idei bajnoki sorozatának szlovákiai nyitányát is megnyerte, pár nappal később Barcelonában az Eb-futamon egy bravúros második helyet is elért.

Finálé defektes kerékkel

Kárai kiesése ellenére azért nem volt sima Supercars címvédőjének a húsvéti győzelme, hiszen a finálét defektes jobb hátsó kerékkel tette meg. Nem is akárhogyan.

– Ilyenkor a legnagyobb gondot az okozza, hogy az autó kiszámíthatatlanná válik – kezdte visszapillantását a húsvéti versenyre Kiss Pál Tamás. – Fontos, hogy mihamarabb megtapasztaljuk, hogy milyen sebesség mellett miként irányítható még az autó. A húsvéti esetet bonyolította, hogy az első két körben lassú defekt volt, a második kettőben teljesen lapos volt a kerék, ám a gumi fel volt pattanva a felnire. Az utolsó két körben már teljesen lecsúszott, ám odagyűrődött a felni szélére.

Ha valaki azt gondolná, hogy Kiss Pál Tamás a székében hátradőlve pihen és várja a pünkösdi megmérettetést jelentő Totál Kupát, az téved. Nem is kicsit!

– Mivel nem érkezett meg az új motor, az eddig használtat küldtük el felújításra. Ez szerdán jött meg, én csütörtökön délután tudtam beindítani az autót, és most töltöm le (csütörtökön este beszélgettünk, a szerk.) a programot – folytatta a beszélgetést a bajnok. – A vészforgatókönyv szerint péntek este volt az utolsó határidő, még most előnyben is vagyunk.

Minden ki volt centizve

– Óriási stresszt jelent, hogy összeáll-e minden, hiszen nagyon ki volt centizve. Az sem titok, hogy van még tennivaló, pénteken járom majd az országot féktárcsáért, kormányműért és még sorolhatnám az alkatrészeket. Van még ok a fejfájásra, ám azért már nyugodtak vagyunk.

A pünkösdi tervek előtt jó tudni, hogy Kiss Pál Tamás és Kárai Tamás a máriapócsi verseny után indulnak Norvégiába, az Európa-bajnokság következő versenyére.

– Ami a máriapócsi terveket illeti, elsősorban problémamentes versenyt kívánok és a lehető legjobb eredményt. Szeretném a húsvétitól szebbé tenni a versenyt, hiszen akkor az előfutamokban alulmaradtam Kárai Tomival szemben. Most szeretném ezeket is lehozni.

– Olyan csatába viszont semmiképpen sem szeretnék belemenni, ami vagy az ő, vagy az én hétvégémet megpecsételné. Azt nem kell titkolnom, hogy most az autó épsége a legfontosabb, hiszen hétfőn délután ér majd véget a verseny, és kedden reggel hatkor már indul egy kamion az autóval Norvégiába. A fiúk eddig tudják majd felkészíteni az autót – így Kiss Pál Tamás.

