A reformáció bástyái képeken

Ebben az évben ünnepli a világ, s benne hazánk a reformáció 500 éves évfordulóját, amelynek apropóján nagyszabású vándorkiállítás indult útjára, bemutatva a Középkori templomok útja program legszebb szentélyeit. A Kárpát-medence egyik – középkori templomokban leggazdagabb – régióját, a Felső-Tisza vidéket bemutató tárlat a Korzó bevásárlóközpont 2. emeleti összekötő folyosóján nyílt meg pénteken, az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. és a Középkori Templomok Útja Egyesület közös szervezésében. A közönség a saját szemével győződhet meg arról, hogy ezen a vidéken nemcsak a középkori templomok magas száma, hanem művészi színvonaluk is ámulatba ejtő.

Népszerűsítő programok

A kiállítás számos helyszínen – fesztiválokon, kastélyokban, múzeumokban – fog még bemutatkozni a későbbiekben, árulta el dr. Kondra Laura, az ügynökség igazgatója, hozzátéve, hogy az elmúlt egy évben már 4 integrált pályázatot is benyújtottak, vagyis más, fontos terveik is vannak.

– Szeretnénk Kassa, Bihar, Hajdú-Bihar megyék irányába, s a Partium felé is kiterjeszteni a program útvonalát, egy másik pályázati elképzelésünk pedig leginkább 3 számmal jellemezhető. Az egyik a 35, ennyi templommal bővül majd a most 65 épületet számláló tematikus útvonal, 10 templomot fogunk teljes egészében felújítani, 23 másikban pedig látogatóbarát fejlesztéseket kívánunk megvalósítani. A projektet kerékpáros örökségtúrákkal, közép- és általános iskolai örökségórákkal igyekszünk népszerűsíteni, s még az idén örökségnapokat is tervezünk. A felkért szakembereink előadás formájában adnak majd komplexebb képet erről a kultúrkincsről, s a Gregorián Társaság a programsorozat részeként élőkoncerttel készül – sorolta.

– KM-MJ –

