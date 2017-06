A régi szép idők emlékére

Rekkenő hőségben gyülekeztek a tiszavasvári focipályán az 1988-89-es bajnoki évben bajnokságot nyert, majd az NB III-ban is kimagasló teljesítményt nyújtó, Gáspár László irányította csapat tagjai. Immár ötödször szervezték meg az eseményt, tavaly a tiszalöki öregfiúkat látták vendégül, most pedig a vencsellői „öreg ifjakkal” mérték össze megmaradt erejüket a vasvári old boyok.

A helyi „sztárcsapatból” Kiss Miklós egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott jönni, a vezetői stábból pedig Tamás Géza és Mészáros László hiányzott, viszont ott volt a csapat egykori dokija, dr Horai Károly.

A nosztalgiameccs előtt egy perces néma állással emlékeztek az időközben elhunyt csapattársaikra – Bohács Sándorra, az Ambrusz testvérekre és Kalapos Györgyre. A Gávavencsellő nagy hévvel kezdett, a vezetőgólt is megszerezte, sőt volt még néhány villanása a magasabb osztályt is megjáró Szatke Zolival, Szurkos Imivel, Fecsku Pistával, Balázsi Tibivel, Varga Attilával, Sinka Lacival, Lakatos Pistával Széki Mikivel és Kálmánchelyi Ferenccel felálló hazaiakkal szemben.

Ezzel a látogatók, akik soraikban tudhatták a „Gazsi-csapat” egykori kulcsjátékosait, Héri Gézát és Tóth Jancsit úgymond ellőtte puskaporát, az Alkaloidások viszont Kató Attilával az élen számolatlanul lőtték a „dugókat”. Ahogy az ilyenkor dukál, befejezésképpen finom babgulyás és túrósbéles tálalásával zárult az esemény.

– Hankó András –

