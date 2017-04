“A rontás levételéhez komoly tudás szükséges” – A nyíregyházi sorselemző egyik szeme nevet, a másik sír a tévés jósműsorok láttán

Nemrég számoltunk be annak a nyíregyházi házaspárnak az ügyéről, akik egymillió forintot fizettek egy magát jósnőnek valló asszonynak, hogy az levegye róluk az átkot. Nem egyedi az esetük, sokan gondolják úgy, hogy irányt mutathatnak számukra a tévében látott, hirdetésekben talált jövendőmondók, angyallátók, médiumok.

Bón Borbála sorselemző, országosan is ismert, népszerű jós elöljáróban leszögezte: nagyon fontos különbséget tenni a rontás és átok között.

– Az átok leginkább szóbeli megnyilvánulás. Bizonyosan mindenki érzett már olyasmit, hogy a dühe gyomorból tört föl. Ilyenkor kell nagyon vigyázni, mit mondunk. A régi káromkodásaink még őrzik az elátkozás „varázsszavait”. A „frász törje ki” szólásban a „frász” az epilepsziára utal, a „franc egye meg” pedig a nemi betegségre. Az átok tehát a rossz akarása, amihez egy nagy energia társul. Gyakoriak az egymástól elválasztó, vagy épp összebilincselő szerelmi rontások. Az utóbbiról egyébként – merthogy ezt kérik a leggyakrabban – én lebeszélek mindenkit, ugyanis arra nincs garancia, mikor fog a mágia működni – jegyezte meg a jós.

Tisztességtelen összegek

– A rontás levételéhez komoly tudás szükséges, ezt még én sem tudom megoldani az ügyfélnek, inkább elviszem ahhoz a nénihez, aki képes erre. Mindennek ára van, még egy szerelő is a szakértelmére hivatkozik, amikor kimondja a munkája nem túl baráti ellenértékét, s közben ki tudja, nem csinált-e a kis hibából nagyobbat, hogy többet kérhessen. A rontás levételét sem lehet ingyen elvárni, bár százezreket kérni nyilvánvalóan tisztességtelen. A praxisomban mindössze két reklamálóval volt dolgom, az egyik elhagyta a praktikához szükséges kellékeket, a másik pedig nem tartotta be, ami elő volt neki írva.

– Pár éve az egyik ismerősöm csábított el egy jósnőhöz, aki Nyíregyháza belvárosában terítette ki a kártyalapjait a kíváncsi, sokszor kétségbeesett ügyfelek előtt – mesélte Olívia, aki olcsón megúszta: mint mondja, a középkorú asszony pár ezer forintért tájékoztatta arról, amit már amúgy is tudott.

– Igazából semmi konkrétumot nem tudott mondani az én és szeretteim jövőjéről – árulta el csalódottan.

– Az egyik szemem sír, a másik nevet a televíziós jósműsorok láttán. Elcsodálkozom, mennyi hiszékeny, „bepalizható”, nem ritkán magasan iskolázott ember tárcsázza fel az emelt díjas telefonszámokat mihaszna reményért, üres ígéretekért. Én csak mosolygok rajtuk, de ők bizonyára nem fognak, ha majd meglátják a telefonszámlájukat…

– Az életünk tele van kompromisszumokkal, bizonytalanságot hozó helyzetekkel, fel nem vállalt konfliktusokkal és halogatásokkal – mondja Lévai Ágnes Melinda szakpszichológus, családterapeuta.

– Vannak, akik szeretik a saját kezükben tartani a sorsukat és önállóan dönteni, de akiknek kevesebb az önbizalmuk, gyakran külső kontrollra várnak. Utóbbiak, ha nem sikerül valami az életükben, könnyen megtalálják a bűnbakot, akire a felelősséget háríthatják. Amikor jósnőhöz fordulnak, azt hasonló okból teszik: vagy azért, mert nem mernek önállóan döntést hozni, vagy azért, mert megerősítésre vágynak.

Jó emberismerők

A szakember szerint a jósok általában jó emberismerettel rendelkeznek, és a hozzájuk fordulók reakcióját is figyelve általánosságokat fogalmaznak meg – olyanokat, amelyek szinte valamennyiünk életére igazak lehetnek. A szépen becsomagolt megállapításokba könnyen bele tudja vetíteni a saját problémáját a segítségre szoruló, aki úgy érzi, megoldásokat kapott a problémáira. Ez időnként önbeteljesítő jóslatként is működhet, hiszen ha valaki azt hallja, hogy jóra fordul az élete, tudattalanul is elkezd ennek megfelelően viselkedni, ami valóban hozhat pozitív változásokat.

– Az is megtörténhet, hogy nem válik valóra a jóslás, amit az adott személy akár úgy is értelmezhet: azért alakult úgy az élete, mert ő így akarta – ez a jó út, mert azt jelenti, hogy végre nem másoktól várja a megoldást. Az, hogy tanácsot kérünk valakitől egy-egy fontos döntés előtt, természetes dolog, az ideális mégis az lenne, ha mindenki a saját kezében tudná tartani az életét.

NAV: vállalkozásnak minősül a jóslás is

Megkerestük kérdéseinkkel a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóságát is. Arra voltunk kíváncsiak, milyen gyakorta szokták ellenőrizni a jóslást végző személyeket, van-e számlaadási kötelezettségük a médiumoknak, milyen adószabályozás vonatkozik a jósokra. Magyar Norbert sajtóreferens érdeklődésünkre elmondta: a rendszeres gazdasági tevékenységet még annak megkezdése előtt be kell jelenteni az adóhivatalnál. A szolgáltatásról minden esetben bizonylatot kell kiállítani, a szerzett jövedelemről bevallást kell benyújtani, valamint az adóterhet be kell fizetni. Mindezek elmulasztása bírsággal sújtható. A jóslással és egyéb spiritiszta tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás vállalkozói tevékenységnek minősül.

A Nyíregyházi Járásbíróság zsarolás kísérlete és csalás miatt 1 év 6 hónap, végrehajtásában 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte S. E.-t, akit 1 millió forint kártérítés megfizetésére is köteleztek.

